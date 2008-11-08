Завершается подготовка к 300-летию обороны Батурина

В Черниговской области в ноябре состоятся мероприятия, посвященные 300-й годовщине обороны гетманской столицы города Батурина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации.

Одновременно в области отметят 300-летие военно-политического выступления гетмана Ивана Мазепы и почтут память защитников гетманской столицы Батурина.

Как сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Владимир ПРИХОДЬКО, в торжествах примут участие почти 500 казаков со всех регионов Украины, Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. П.Вирского.

Мероприятия планируется провести в два этапа. Во время первого будет освящена церковь Воскресения Господнего и перезахоронены останки погибших во время обороны Батурина, в рамках второго этапа состоится официальное открытие Цитадели-крепости – резиденции гетмана И.Мазепы при участии многочисленных гостей.

Сейчас в Батурине завершается подготовка торжества, которое контролирует председатель ОГА, решаются вопросы благоустройства, упорядочения и праздничного оформления городка.

Справка УНИАН. Взятие Батурина состоялось 2 ноября 1708 во время российско-шведской войны (1700 - 1721), в ходе которого войска Петра I захватили и разрушили столицу гетмана И.Мазепы — город Батурин.