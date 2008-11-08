Антикризисные меры должны опираться на принцип "Покупай украинское!"

Депутатский корпус Украинской Народной Партии в местных советах намерен предложить на ближайших сессиях областных, городских и районных советов принять региональный план антикризисных мер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, такой план зафиксирован в проекте решения «О первоочередных мерах, направленных на предотвращение кризисных явлений в экономическом развитии территории», разработанном представителями УНП.

Как отметил председатель Секретариата УНП, заместитель председателя УНП Ярослав ДЖОДЖИК, этот план предусматривает, в частности, «разработку и внедрение в 10-дневной срок комплекса мер, направленных на существенное уменьшение закупки за бюджетные средства импортных потребительских товаров, а также запрещение приобретения тендерными комитетами предприятий, организаций и учреждений, осваивающих средства местного бюджета этого и следующего годов, импортных товаров (кроме товаров, принадлежащих к категории «критического импорта»)».

УНП предлагает также, чтобы депутаты местного совета обратились к жителям областей, городов и районов с разъяснением, что покупать товары и услуги именно отечественных товаропроизводителей и предпринимателей, в первую очередь являющихся работодателями для жителей области, района или конкретного города – означает поддерживать отечественные предприятия, а, следовательно, делать свой вклад в сохранение рабочих мест.

Предлагается предусмотреть и такие меры, как «при проведении массовых художественно-культурных и развлекательных мероприятий выдавать аккредитацию на выездную торговлю товарами продовольственной и сувенирной группы только тем предпринимателям, которые будут реализовывать во время мероприятий продукцию национального (местного) производства», а также «принять соответствующие экономические меры для существенного снижения заведениями общественного питания и торговли, расположенными на территории заведений образования и здравоохранения, закупки и реализации товаров импортного производства (происхождения), вплоть до отказа в продлении сроков действия аренды помещений».

Депутаты от УНП предлагают предусмотреть в проекте решения также обращение к субъектам предпринимательской деятельности, их руководителей с требованием не допустить необоснованное сокращение рабочих мест.

«Единственным эффективным методом преодоления последствий экономического кризиса в Украине УНП видит целеустремленную поддержку государством национального производителя. Именно такие меры уже употребили правительства стран Европы, США и Японии, чем способствовали повышению объемов продажи товаров национального производства. Наша партия обратилась к правительству с требованием проводить закупки для государственных потребностей в первую очередь у национальных производителей. Такую же инициативу мы предлагаем поддержать и на местном уровне», - отметил Я.ДЖОДЖИК.

«Мы убеждены, что таким образом городские бюджетные средства будут направляться на стимулирование именно местного производителя, а, следовательно, и на сохранение рабочих мест для занятых в экономике города, будут способствовать росту объемов продажи именно товаров местного производства, что поможет стабилизировать цены на основные продукты потребления, а также будет способствовать преодолению кризисных явлений в украинской экономике на национальном уровне», - говорится в Обращении депутатов от Украинской Народной Партии к коллегам по депутатскому корпусу в местных советах.