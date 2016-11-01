Путин сослался на фейковую новость российского канала

Об этом сообщает DW.com.

Диалог российского президента с главой Федеральной лезгинской национально-культурной автономии Арифом Керимовым, в ходе которого Путин вспомнил эту историю, состоялся в понедельник, 31 октября, на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Керимов предложил президенту РФ рассмотреть вопрос об упрощении процесса получения российского гражданства для представителей российских народностей, живущих за границей, и сослался на европейский опыт в этом вопросе. Путин ответил, что "европейский опыт сейчас не лучший", и привел такой довод: "Вы же видели, что происходит: иммигрант изнасиловал ребенка в одной из европейских стран. Суд его оправдал".

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26 октября, российский Первый канал сообщил об оправдании иракского беженца, которого обвиняют в изнасиловании 10-летнего мальчика. На самом деле Верховный суд Австрии оставил в силе приговор по пункту обвинения в "сексуальном поведении с отягчающими обстоятельствами", отправив на пересмотр дело по другому аспекту ( "изнасилование") из-за процедурных ошибок. Подсудимый при этом продолжает находиться в следственном изоляторе.