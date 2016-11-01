Представители власти вместе с Фейгином проработали комплекс мероприятий по защите Сущенко

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

«1 ноября в Департаменте консульской службы состоялось межведомственное совещание с участием российского адвоката Марка Фейгина по обсуждению ситуации с незаконно удерживаемым в России украинским журналистом Романом Сущенко», - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в совещании также приняли участие представители, в частности, Министерства информационной политики, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Службы безопасности, Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека, секретариата Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека, Украинского национального информационного агентства «Укринформ».

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«В ходе совещания был проработан комплекс мер, направленных на защиту нашего соотечественника с целью его скорейшего возвращения в Украину», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной».

Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж».

Лефортовский суд в Москве принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды в деле Сущенко проходят в закрытом режиме.

27 октября Мосгорсуд признал арест Сущенко законным.