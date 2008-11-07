Яценюк рассказал, как «лично торговался» за ремонт в парламенте

На будущей неделе на рассмотрение Верховной Рады будет внесен проект закона о сокращении расходов на содержание парламента и обслуживание народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По его словам, закон уже подготовлен для рассмотрения Верховной Радой.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в законе будет отображено сокращение нецелевых расходов для депутатов и сокращение расходов на жизнедеятельность парламента.

В частности, по словам спикера, в законе речь идет о чартерных самолетах, финансировании ремонтных работ в помещениях парламента.

А.ЯЦЕНЮК заметил, что недавно он «лично торговался» относительно объемов финансирования ремонтных работ.