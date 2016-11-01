В Раде предлагают снимать зарплаты с нардепов за прогулы и нарушение регламента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила депутат от «Батькивщины», член межфракционного депутатского объединения «Еврооптимисты» Алена Шкрум.

«Мы считаем, что необходимо системно отрабатывать работу Верховной Рады и проблему заработных плат депутатов, прогулов депутатов, пропусков заседаний Верховной Рады, системного неголосования большинства депутатов Украины, прогулов заседаний комитетов и других проблем», – сказала она.

Депутат отметила, что депутаты имели дискуссию с председателем Верховной Рады Андреем Парубием по зарегистрированному ими законопроекту. «Мы действительно считаем, что надо платить заработную плату тем народным депутатам, которые системно работают, системно голосуют и показывают, согласно закону о статусе народного депутата, что они выполняют свои обязанности», – отметила парламентарий.

Шкрум также сообщила, что был проведен анализ посещения депутатами заседаний парламента еще в 2015 году».

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«В среднем лишь 300 депутатов из 423 присутствуют на каждом заседании Рады. То есть, не было, в среднем, ни одного заседания, где было бы более 300. Лишь 20 депутатов присутствовали на всех заседаниях по результатам одной сессии в 2015 году», – сказала депутат и добавила, что еще 20 депутатов не присутствовали ни на одном заседании или же пропустили более 90% заседаний.

Так, в случае принятия закона, отметила она, будут существенно сэкономлены средства и «по крайней мере половина парламента, если не больше, не будет получать заработную плату или будет получать ее очень низкую».

В свою очередь внефракционный депутат Виктория Пташник отметила, что они будут призывать Парубия как можно скорее включить этот законопроект в повестку дня сессии и поскорее его рассмотреть.

Также депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Мушак объяснил, что в этом законопроекте штрафы привязаны к минимальной заработной плате, что «позволило бы мотивировать эффективных депутатов... и те, депутаты, которые не ходят и не работают, по сути, они бы не получали заработную плату».

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла в целом постановление, которое отменяет недавнее решение парламента о повышении зарплат депутатам в 2-2,5 раза – до более 40 тыс. грн.

Парубий отметил, что в европейских странах создаются специальные независимые органы, которые разрабатывают систему и формулы зарплат для всего руководства страны, и Украина должна идти именно таким путем.