У Порошенко отреагировали на информацию об увеличении зарплаты президента

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вынужден отреагировать на ложь, распространенную Юлией Тимошенко по поводу зарплаты президента. Очевидно, это сделано для отвлечения внимания от собственной «бедной» декларации», - отметил он.

По словам Цеголко, согласно постановлению Кабинета министров от 20 апреля 2016 года №304, размер должностного оклада президента Украины составляет 28 тыс. грн, других составляющих заработной платы (надбавок, премий) не установлено и никаких изменений не предвидится.

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Также пресс-секретарь отмечает, что заработная плата президента Украины Петра Порошенко, начиная с 2014 года, перечисляется на благотворительные цели.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании парламента Тимошенко заявила, что в июле правительством «в скрытом режиме» было принято постановление, которым повышена заработная плата президенту и членам правительства. По ее словам, сегодня министры со всеми надбавками получают в месяц до 100 тыс. грн зарплаты.