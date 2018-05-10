Какая нас ждет инфляция и что с ней делать

Октябрьский показатель инфляции – 1,7% – надо оценивать без избыточной эйфории и без иррациональной истерии, а сдержанно. Это инфляция относительно невысокая и совпадает со средним ее значением за период 2002–2007 гг. Это те годы, когда в октябре инфляция ускорялась по сравнению с сентябрем. Октябрьская инфляция меньше, чем год назад в аналогичный период на 1,2% (тогда была 2,9%). Но на 0,6% инфляция в октябре выше, чем в сентябре, она ускорилась. 1,7% – это на 0,5% меньше чем в 2004–2007 гг. в среднем. Почему я беру эти годы? Потому что в эти годы у нас за 12 месяцев была двузначная инфляция. Начиная с 2004 г. она каждый год составляла больше 10%. 2,2% – средний показатель инфляции за эти годы в октябре.

Годовая инфляция, по моим оценкам, будет по своей величине второй в истории гривни. Выше инфляция за год зафиксирована лишь в 2000 г. (тогда она была 25,8%, сейчас уже 18%). Скорее всего, будет превзойден уровень 1998 г. Если правительство сейчас на щит поднимет вопрос о том, что колебания курса помешали в борьбе с инфляцией, то я сразу же могу напомнить – в 1998 г. Тогда 80-процентная девальвация произошла за несколько дней, а инфляция была 20%. Сейчас девальвация в несколько раз меньше – 15,3%, а инфляция уже 18%. Не надо на зеркало кивать. Не в курсе дело.

Не только официальный бюджетный прогноз (9,6% инфляции, заложенный в бюджет, который до сих пор не пересмотрен), но и последний рабочий прогноз Минэкономики перечеркнут и уже недосягаем (последний прогноз – 15,9%, имеем – 18%).

Ускорение инфляции сопровождается замедлением экономического роста. Мы еще не знаем, что в октябре произошло, но, судя по ценам производителей, замедление продолжится и в октябре. На старте 4-го квартала у Нацбанка есть основания обратить внимание на стагфляционные звоночки. Они означают, что экономический рост замедляется или стоит на месте, а инфляция ускоряется.

Двухмесячное снижение оптовых цен производителей в промышленности (дефляция цен) – это предвестник охлаждения. Чтобы 2 месяца подряд падали цены производителей промышленной продукции на 3,2% – такого не было никогда в истории гривни. Даже в анемичном, с точки зрения активности, 2002 и 2005 г. такого не наблюдалось. В июне-июле 2005 г. два месяца подряд цены производителей снижались, но тогда за 2 месяца они снизились на 2%. Летом, не в сезонный пик хозяйственной деятельности. А если в сентябре-октябре, в период традиционно высокой экономической активности, цены в промышленности падают такими темпами, – это тревожный сигнал.

Что повлияло на инфляцию? К сожалению, правительство утрачивает контроль над тарифами – транспорта и коммунальных услуг. Мне это очень не нравится. Тарифы надо поднимать, но умеренно. Боюсь, что то повышение, которое стартовало в Киеве, тоже поддаст жару настроениям, связанным с подорожанием услуг. Услуги влияют на общую ценовую картину. Контроль за движением тарифов ослаблен. Курсом и импортом несколько придушены стрессы на рынках мяса и нефтепродутов. По мясу и по бензину есть снижение цен. Но одеяло коротким оказалось, и поддувает на других рынках: и овощи, и фрукты, и хлеб – там есть рост цен. Эта сфера прямого влияния правительства. Это сфера, где надо работать товарным предложением. Если же номинальные доходы растут за 40% (23% в 2007 г.), нужно особое внимание обращать на насыщение продовольствием. Урожай собран: хороший, прекрасный, но мы пока не видим, что это позитивно повлияло на снижение ценового давления. Нужно активизировать работу по насыщению продовольственного рынка и добиться стабильности цен на продовольствие, которое составляет больше 50% в потребительской корзине. Или по большинству товаров – так, как по мясу, – найти ресурсы для небольшого снижения.

Оживились инфляционные ожидания. Они получили импульс в октябре. Чем разбужены эти инфляционные ожидания? Общественной дискуссией вокруг темы мирового кризиса. Говорят о кризисе, будто он властвует уже по всем весям в Украине. События вокруг Проминвестбанка тоже способствовали ухудшению ситуации: отток депозитов, увеличение горячих денег и риска их влияния на цены. Прогнозы инфляции и прыжков курса обмена. Все это разбудило опасения и подтолкнуло людей к определенному “бегству от денег”. И это давило на цены. Это обстоятельство нужно иметь в виду тем, кто влияет на общественное мнение. Ожидания очень трудно контролировать. Их легко разбудить, но взять снова под контроль довольно трудно.

Что касается денежного предложения, которое влияет на цены, то в октябре оно росло медленнее прошлогоднего. А если взять накопленное денежное давление за 6 месяцев, то монетарная база росла в 1,4 раза медленнее, чем в прошлом году. Я не думаю, что политика Нацбанка влияла на динамику цен в сторону увеличения. Причины надо искать в работе экономического блока правительства по насыщению товарами и услугами тех денежных доходов, которые растут в этом году по экспоненции, быстрее они росли только в 2005 г.

Что нужно сделать?

Нужно прекратить раскрутку дефицита бюджета. Уже в октябре-ноябре расходы бюджета растут быстрее, чем доходы. Надо вернуться к контролю за расходами. Я обращаю внимание на предупреждение МВФ о том, что следующие транши будут поступать тогда, когда под контроль будет взят процесс движения дефицита бюджета. Это напоминание правительству о его же собственных обязательствах, представленных в Меморандуме. Можно понять возгласы радости по поводу получения доступа к кредитам МВФ, но нужно не забывать, что доступ к следующим траншам не гарантирован, за него нужно побороться – выполнить собственные обязательства. Победа победой, но я бы не советовал никому расслабляться.

Не нужно “прыгать в гречку” в борьбе с импортом, не надо заменять импортофилию импортофобией. Чтобы не получилось так, что с грязной водой и ребенка выплеснули. Импорт пока еще нужен: критический, инвестиционный, антиинфляционный. Тут важно “не передати куті меду”. Нужно оптимизировать импорт, влиять на то, чтобы он был меньше для улучшения платежного баланса. Власть надо употребить там, где речь идет о необоснованном и слишком резком повышении тарифов на коммунальные и транспортные услуги. Так что рапортовать о победе над инфляцией оказалось преждевременными.

Не нужно накручивать истерию вокруг курсовой политики Нацбанка. Полезно прекратить поиски виновных. Нацбанк продолжит работу по стабилизации курса, по не допущению резких колебаний, по оптимизации ликвидности. Мы надеемся, что закрепится разворот тенденции оттока депозитов на приток в банковскую систему. Это увеличит спрос на деньги как средство для сбережения и несколько ослабит ценовое давление.

Валерий Литвицкий, руководитель группы советников председателя НБУ