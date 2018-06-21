Вехи недели. Финальное е-декларирование, правительственный ва-банк и дедлайн для Луценко

Апофеоз электронного декларирования, которые сотни объектов повышенного общественного интереса откладывали до последнего, случился аккурат накануне Хэллоуина. Беспрецедентная открытость данных о собственности и финансовых возможностях слуг народа и чиновников породили не только стремление изменить законодательство в части открытости электронных деклараций, но и продемонстрировали уровень интеллектуального развития некоторых декларантов. Один «пошутил» на «триллион гривен наличными» (такой суммы, как известно, не существует в природе), другому дорогие часы «принес Святой Николай». Похоже, стенания об ужасах электронного декларирования не повысили инстинкты самосохранения среди парламентариев и министров, хотя запасы наличных и объемы недвижимости у некоторых «чистых политиков» плохо коррелируются с их пребыванием преимущественно в оппозиции и отсутствием фактов бизнес-деятельности в биографии.

Петр Порошенко оказался последовательным в своей поддержке электронного декларирования, хотя его е-декларация была обнародована вечером 30 октября. В ней немало имущества и финансовых средств, которые, как подчеркнул глава государства, обретены до президентства и хранятся в финансовых учреждениях. Порошенко признал, что пожертвовал на помощь армии порядка 400 миллионов гривен, что выглядит абсолютным рекордом среди власть имущих. К сожалению, далеко не все политики оказались способными адекватно оценить необходимость правдивого е-декларирования, но это теперь забота правоохранителей и общественников-антикоррупционеров, некоторые из которых после перехода в депутатский статус стали обладателями внушительных сумм.

Отмечу, что Порошенко постепенно начинает подготовку к президентской кампании. С одной стороны, он практически пересек экватор президентской каденции, с другой – должен реагировать на активизацию Юлии Тимошенко, продолжающей окучивать сельский электорат обещаниями светлого фермерского будущего. Эти призывы вполне спокойно уживаются в повестке дня лидера «Батькивщины» со стремлением принять мораторий на продажу земли на 5 лет. Глава государства подчеркнул, что происходящее на Донбассе – не антитеррористическая операция, а российская агрессия, и пообещал способствовать признанию этого факта Европейским Союзом.

Горячую президентскую поддержку встретило предложение премьер-министра Владимира Гройсмана о повышении минимальной зарплаты с 1 января 2017 года до 3200 гривен. При этом не только премьер и министр финансов доложили об обоснованности этого шага и наличии соответствующих финансовых ресурсов – представители оппозиционных фракций от «Оппозиционного блока» до «Батькивщины» постарались продемонстрировать причастность к этому решению. Впрочем, лучше всего это будет сделать во время голосования за окончательный вариант бюджета-2017.

Юрий Луценко признал угрозу снятия санкций ЕС с окружения Януковича и обещает масштабное уголовное дело против бывшего президента. В этом контексте интересно, какое решение примет Конституционный Суд по вопросу о конституционности лишения находящегося в Ростове политика звания президента. Что касается генерального прокурора, то для него выглядит критически важным встретить годовщину начала ЕвроМайдана с обвинительным заключением против Януковича в руках.

Надежда Савченко продолжает удивлять: спустя пять месяцев после освобождения путем обмена на российских ГРУшников она отправилась в Москву под благовидным предлогом – участие в заседании Верховного Суда по делу Николая Карпьюка и Станислава Клыха. Как стало понятно из последующих объяснений, инициатором ее приезда выступил Илья Новиков, адвокат этих граждан Украины. Сомнительно, что он не знал о том, что Карпьюк и Клых не будут этапированы в Москву, поскольку это решение, как и утверждение приговора суда в Грозном Верховным Судом РФ, выглядит вполне логичным в кремлевской системе координат. Приезд в Москву Надежды Савченко больше привлек внимание к ней, чем к гражданам Украины, продолжающим находиться за решеткой.