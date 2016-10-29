Кабмин предлагает Порошенко подписать закон о господдержке кино - СМИ

Правительство предлагает президенту подписать закон о государственной поддержке кинематографа. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что документ уже направлен на подпись главе государства.

В частности, закон предусматривает создание Государственного фонда поддержки кинематографа Украины, которым будет руководить центральный орган исполнительной власти, который, в свою очередь, проводит госполитику в этом направлении. Кроме того, главным распорядителем средств Фонда также будет этот орган исполнительной власти.

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«Источниками формирования Государственного фонда являются средства общего фонда Госбюджета в размере не менее 0,2% затрат за прошлый год», - отмечает издание.

В то же время, пополнять поступления Фонда можно с помощью средств спецфонда Госбюджета, которые были получены от реализации имущественных прав на использование фильмов, и средства, полученные от лотерей, в соответствии с законодательством. Кроме того, сюда также относятся средства, оплаченные субъектами кинематографа за рассмотрение зав на получение субсидий.

При этом отмечается, что к закону высказало замечания министерство финансов в связи с увеличением расходов госбюджета, однако ведомство все же одобрило закон.