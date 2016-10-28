Гройсман обсудил с главой МИД Франции развертывание полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

В начале встречи премьер-министр поблагодарил Францию за помощь Украине в противодействии российской агрессии.

"Правительство заинтересовано во всесторонней развитии взаимовыгодных отношений с Францией", - отметил Владимир Гройсман.

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Глава правительства проинформировал собеседника о ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что альтернативы Минским договоренностям нет, и Украина неуклонно придерживается взятых на себя обязательств.

В этом контексте Гройсман подчеркнул, что санкции против Российской Федерации должны быть сохранены, пока она полностью не выполнит свои обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями.

Продолжая тему временной оккупации Россией территорий Украины, Владимир Гройсман отметил, что аннексия Крыма сопровождается ускоренной милитаризацией полуострова и полностью изменила ситуацию с безопасностью в регионе. "РФ фактически превращает Крым в огромную военную базу", - отметил он.

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В этом контексте Украина высоко ценит последовательную позицию Франции относительно непризнания преступной аннексии Крыма и выборов в Госдуму РФ, отметил премьер-министр.

Отдельно глава правительства поблагодарил за инициативу создания "дорожной карты" по выполнению Минских договоренностей и за предоставленные предложения к ней, о чем было договорено "Нормандской четверкой" в Берлине.

Стороны также обсудили вопрос развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ и разминирования территорий на Донбассе.

Отдельно собеседники затронули вопросы либерализации визового режима. В этом контексте Владимир Гройсман подчеркнул, что Украина выполнила все требования по введению безвизового режима.

Премьер-министр также отметил необходимость завершения ратификации Соглашения об Ассоциации.

Он также проинформировал министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эро о начатых правительством реформах в Украине и первых достигнутых успехах на этом пути.