Пока правительству удается только многовекторность

О партийном строительстве, перспективах ведущих политических проектов и первых шагах правительства в интервью УНИАН рассказывает политолог Виктор Небоженко.

– Виктор Сергеевич, как Вы оцениваете свежую новость: ПРП присоединяется к БЮТ?

– ПРП одинаково легко присоединяется и к «Нашей Украине», и к БЮТ. Так как это давно уже не партия. Это группа политических ландскнехтов*, которая легко участвует в любом национально-демократическом проекте, начиная с 1995 года. Часть из них, отошла к Пинзенику, часть соблазнена честолюбием Томенко, еще какие-то осколки разбредутся по другим партиям. И каждый из ее деятелей будет говорить о том, что он привел огромную политическую партию с большим историческим прошлым. На самом деле, это не более чем приход отдельных политических функционеров в новый политический проект.

То, что Тимошенко пора становится центристской силой, без перекосов влево и вправо и не быть радикалом, понятно всем, кроме самой Тимошенко. По ее темпераменту, ей нужны немедленные решительные действия, которые бы заканчивались немедленными решительными результатами. А создание политических проектов не терпит таких скоропалительных шагов. От самой Тимошенко зависит теперь, что она выберет: регулярные кавалерийские наскоки на все ветви власти и политический бомонд (продвигая себя тем самым на маргинесы политики) либо систематическую оппозиционную критику и медленное набирание очков.

*Ландскнехт (нем. Landsknecht) – южнонемецкий наемный пехотинец эпохи Возрождения. Ландскнехт зарабатывал в месяц больше, чем фермер за год. Нанимались из бедноты в противовес благородным рыцарям.

– Каковы Ваши оценки первых шагов новой власти в экономике и внешней политике?

– Сейчас трудно сказать о цельном эффекте. Единственное, что хорошо получается у нового правительства, – это то, что хорошо получалось только у одного человека, Президента Кучмы. Многовекторность. И Запад получает свою порцию обещаний в продвижении экономических реформ и демократии, и Кремль тоже, кажется, нашел общий язык с прагматической частью Партии регионов и рассчитывает получить прочное политическое лобби в Украине. Новое правительство не ставит перед собой каких-то честолюбивых политических задач, а готово прислушаться, что от него требуют и в Белом Доме, и в Кремле.

Заметно, что у правительства нет выстроенной экономической политики. Есть какие-то тексты, которые легко появляются и легко исчезают, и к ним такое же отношение, как к любым полупрограммам нового кабинета. Тем более что правительство коалиционное, которое опирается на странный союз парламентских фракций.

Но, вне всякого сомнения, видно сильное влияние группы Азарова. И он воспроизведет свойственный ему авторитарно-государственный стиль экономического правления с учетом интереса всех экономических сил, которые привели Партию регионов к власти.

– Приходилось читать и более резкие оценки – про то, что к власти пришли люди с большими бизнес-аппетитами и низким нравственным порогом…

– Я не согласен с тем, что такие люди к власти пришли только сейчас. На протяжении пятнадцати лет, к власти в нашей стране приходят люди с очень сильными бизнес-аппетитами и гибкой моралью. Нынешнее правительство – не исключение.

– А как вам нравятся кадровые решения Партии регионов? это какая-то люстрация наоборот?

– Так как оранжевые не были готовы управлять Украиной в кризисной ситуации, точно так же Партия регионов не имеет серьезных квалифицированных кадров, особенно на среднем уровне, в областях и на уровне заместителей министров, начальников управлений. Не надо путать лояльность с профессионализмом. У них точно такие же проблемы, какие были у оранжевых с приходом к власти. У них нет запасных, и они выбирают тех, кого знают лучше, кто легко понятен и достаточно зависим. Сколько бы они ни меняли оранжевых на бело-голубых, качество управленческих решений от этого не изменится.

– В пакете под названием «управление страной» какой процент акций будет принадлежать Януковичу, какой Ахметову, а какой Президенту?

– Не знаю. Ахметов уже получил все, что хотел. Президент еще решает свои политические проблемы между развитием и выживанием. А что касается Януковича, то он в самом пикантном положении. Трудно сказать, руководит ли он Кабмином единолично. Экономический блок находится под влиянием Азарова, а политические объяснения своих шагов приходится искать Януковичу. Учитывая его несклонность к красноречию, это дается ему тяжело.

– Осень – период деловой активности, в том числе и в партийном строительстве. Сейчас создается новая партия, как бы для правых оранжевых, под патронатом Президента, и вроде как раскручивается «Трудовая Украина» Коновалюка, которой уготована роль внепарламентской, но официально назначенной оппозиции…

– И Партия регионов и «Наша Украина» прекрасно отвечают финальному этапу политических проектов. Обе силы прошли полностью период от возникновения, победы и приобретения власти – до разочарования населения. Точнее, последний период еще не наступил для Партии регионов, но через какое-то время и у них станет вопрос о новой политической оболочке.

Поэтому, я думаю, и оранжевые, и голубые будут думать об альтернативных политических поездах, о новых политических проектах. И в том и в другом случае речь уже не будет идти о личностях, период личностей заканчивается. Ющенко, Тимошенко, Янукович исчерпали возможности политического успеха только на одном брэнде, на одних личных качествах лидера. Подходит время для полноценных системных политических проектов. Поэтому параллельно будут идти поиски политических источников как со стороны Партии регионов, так и со стороны «Нашей Украины».

И дело тут не в фамилии Луценко или Коновалюка. И с той, и с другой стороны речь будет идти не столько о новых политиках (ведь раскрутка нового политика как бы бросает тень на старых политиков, а к этому не готовы ни Янукович, ни Ющенко). Поэтому проекты будут развиваться по линии новых политических идеологий, в которых будут новые политические менеджеры, как бы операторы этих проектов.

Это будет еще то соревнование… К 2008 году мы увидим несколько новых политических партий, за которыми, с одной стороны, будут стоять донецкие, а с другой – оранжевые. Обе партии будут похожи друг на друга – по словам, по среднему политическому составу, по политбюро, по лидерам. И населению это будет нравиться. И Партия регионов, и Президент к 2008 году обзаведутся сателлитами и попытаются сыграть новую политическую игру.

– Что будет с Президентом?

– Я думаю, что плакать о судьбе Президента вообще не стоит, он в порядке с собой, худшее у него позади. Я имею в виду события, начиная с 2004-го по 2006 год, когда управление страной было деформировано, усложнено склокой «любых друзив», а украинская экономика и политика остановились в своем развитии. Сейчас ему намного легче, чем в 2005 году, когда скандалы европейского масштаба сотрясали бедный и не готовый к таким событиям Киев. Ну а если оказались перспективы у Мороза и Табачника, то почему не будет перспектив у Ющенко?

Беседовала Лана Самохвалова