Черновецкий продает членовозы

Во дворе столичной мэрии, как в автомобильном салоне, красуются припаркованные машины: Крайслер, Мерседес, Бьюик, две Чайки и многочисленные Тойоты. Эвакуаторы не спешат их забирать. Еще бы! Это служебные авто киевских чиновников, которые уже в ближайшие дни ойдут с молотка на аукционе.

Заместителю мэра Денису Бассу придется распроститься с двумя закрепленными за ним автомобилями: Тойотой Камри 2007 г. и Крайслером 2005 г., а Анатолию Голубченко- даже с тремя: Мерседесом 1998 г., Тойотой Камри 2007 г. и Крайслером 2005 г. Также служебных авто лишатся Падалка, Голица, Денисюк, Стичинский, Головач, Довгий и некоторые другие столичные чиновники.

Среди многочисленных современных иностранных машин сразу бросаются в глаза две советские: ГАЗ-14 1985 г. и ГАЗ-1402 1979 г., проще говоря - Чайки.

- Вот настоящее железо, не то, что сейчас, - восторженно рассуждает прохожий, открывая дверцы Чайки и касаясь ладонью черной железной поверхности.

Кого только не видела эта машина на своем веку. Когда-то на ней ездил первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий, позже машину использовали для обслуживания иностранных делегаций и эстрадных гастролеров. Побывала в салоне Чайки и российская Примадонна Алла Пугачева. А во время недавних торжеств по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси в автомобиле возили почтенных церковных деятелей.

- Мы получили эти машины от автобазы горкома партии. Раньше было заведено так: большие начальники получали новые машины, а более малым спускали вниз свои – вот так она к нам и попала из ЦК КП Украины, – рассказывает историю “служения” Чаек чиновникам директор автопарка КГГА Василий Ситник.

К помещению столичной мэрии приближается очередная Тойота Камри и паркуется в линию с другими авто. Из салона выходит счастливый и улыбающийся заместитель мэра Виталий Журавский. Берет ключи и торжественно передает их Василию Ситнику.

- Эта машина хорошо служила. С сегодняшнего дня я на ней не буду ездить, - делится Журавский с журналистами. - И это правильно. Высокопоставленные чиновники из числа заместителей не являются бедными людьми, вполне могут купить машину за свои собственные средства.

Говорит, что расставаться с машиной ему абсолютно не жаль. Оно и не удивительно, ведь Журавский недавно приобрел новую машину - Мерседес S. Стоит не много, не мало – $170 тыс.

- А официальная зарплата чиновника позволяет вам покупать такое авто? – интересуются журналисты.

- Я - академик, профессор, доктор наук, причем дважды: политических и юридических. Я давно работаю. Мое состояние вполне легально позволяет купить такую прекрасную машину, - уверяет Виталий Станиславович.

Почему же Черновецкий решил лишить своих подопечных служебных авто?

- Есть случаи, когда госслужащие используют служебную машину не по целевому назначению, - рассказывает Журавский. – Например, во время работы жена чиновника использует эту машину для закупки продуктов для своей семьи.

Следовательно, отныне, когда нужно будет заместителю мэра куда-то поехать, он будет звонить директору автопарка и заказывать на определенное время машину. Таким образом, считают в мэрии, будет экономиться горючее и транспорт дольше будет служить.

Киевлянин Александр, проходя по Крещатику, не удержался и сел за руль Чайки (ее салон был открыт для всех желающих).

- Прекрасно. Такую машину каждый хотел бы иметь, - делится он своими впечатлениями с УНИАН. - Если бы были деньги, приобрел бы себе обязательно.

- Именно Чайку?

- А почему бы и нет? – удивляется мужчина.

- Там же стоят Крайслеры, Тойоты...

- Да нет, это не интересно. А Чайка – это машина! Раритет. Умели же наши делать хорошие машины, а выпускали всё Запорожцы и Москвичи.

Чиновники заверяют, что никаких компенсаций за добровольный отказ от авто они не получат и ни один водитель уволен не будет (на сегодня в автопарке КГГА работает 137 человек).

В целом в автопарке КГГА вместе с 18-ю, выставленными на продажу автомобилями, на сегодня насчитывается 138 машин. По словам Ситника, самое дорогое авто - Тойта Ленд Крузер (также выставленная на продажу). За ее рулем в свое время ездил Александр Омельченко.

Аукцион по продаже служебных авто столичных чиновников состоится через две недели. По словам Ситника, стартовая цена разная: от $5 до $25 тыс. Вырученные деньги пойдут малообеспеченным киевлянам.

- Мы начали с заместителей и это - только первый шаг, - отмечает Журавский. - Потом будут другие аукционы. Мы хотим показать пример, чтобы так же сделали и в Кабмине, и в регионах.

Анна Ященко