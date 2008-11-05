В Нашей Украине поняли, зачем коллеги по НУ-НС "сидят под юбкой" Тимошенко

Заявление ряда членов фракции “Наша Украина – Народная самооборона” о желании вернуться в состав демократической коалиции и о поддержке правительства под руководством Юлии ТИМОШЕНКО является выполнением указаний БЮТ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Народный союз “Наша Украина”, об этом заявил член фракции НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ, комментируя сделанное накануне заявление лидеров шести партий, которые входят в блок НУ-НС.

“Коллектив” из пяти “мощных” партий во главе с ЛУЦЕНКО, которые вошли в состав блока “Наша Украина – Народная Самооборона”, уже давно “сидят под юбкой” ТИМОШЕНКО и подают голос по команде КОЖЕМЯКИНА (Андрей КОЖЕМЯКИН – первый заместитель председателя фракции БЮТ – УНИАН). Поэтому их заявление – это ничто иное, как выполнение указаний БЮТ”, - сказал А.ПАРУБИЙ .

Он отметил, что партии, большинство из которых имеют по 1-2 представителя в парламенте, не являются выразителями официальной позиции всей фракции. “Они уже давно встали на сторону БЮТ, поэтому подобные заявления – это очередные попытки понравиться ТИМОШЕНКО”, - считает народный депутат.

По мнению А.ПАРУБИЯ, “нынешняя ситуация с мелкими партиями похожа на прошлогодние события с КИНАХОМ”. “В результате Анатолий Кириллович вполне прогнозируемо оказался в списках Партии регионов. Очевидно, “представители ряда политических сил” преследуют подобную цель”, - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, вчера представители шести политических сил, которые входят в состав блока "Наша Украина – Народная самооборона" опровергли заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о том, что депутаты от фракции НУ-НС не хотят возобновления демократической коалиции.

“Мы, лидеры большинства политических сил, на базе которых создан блок и фракция «Наша Украина – Народная самооборона», крайне удивлены утверждениями Президента об “отсутствии доверия к Юлии ТИМОШЕНКО в парламенте” и о нежелании фракции НУ-НС возвращаться в состав демократической коалиции”, - отмечается в заявлении, подписи под которым поставили лидеры Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК, "Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО, партии “Вперед Украина!” Олег НОВИКОВ, Христианско-демократического союза Владимир СТРЕТОВИЧ, Партии защитников Отчизны Юрий КАРМАЗИН, Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК.

Ранее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, говоря о возможности возобновления демократической коалиции, отметил, что этот вопрос заключается «исключительно в доверии к премьер-министру».

По словам В.ЮЩЕНКО, он не знает ни одной политической силы в парламенте, кроме БЮТ, которая сегодня могла бы поддержать действующего премьера. По его мнению, именно из-за отсутствия доверия к БЮТ во фракции «Наша Украина – Народная самооборона» «нет желания возвращаться в коалицию».