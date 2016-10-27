К заму Гонтаревой пришли с обыском, журналист назвал причину (видео)

Обстановка на месте спокойная, но жители подтвердили, что внутри действительно есть правоохранители, передает ТСН.

На место также приехал наряд патрульной полиции. Говорят, их вызвали владельцы дома, которые пожаловались на незаконный обыск. Вскоре выяснилось, что следственные действия в доме ведутся без нарушений, со всеми документами. Причины обыска не называются.

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По информации источников ТСН, речь может идти о возможной причастности Рожковой к банкротству банка "Михайловский" и махинаций в пользу "Платинум банка". Именно его менеджером Рожкова когда-то была.

В свою очередь журналист проекта "Гроші" Александр Дубинский на своей странице в Facebook назвал причину обыска - доведение к банкротству банка "Михайловский".

Также журналист сообщил, что обыски проводят и у бизнесмена Бориса Кауфмана, который "легализовался" как владелец "Платинум банка".

Судя из перечня подозреваемых, продолжил Дубинский, экс-глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко, сидя в СИЗО, "сдал всю банду".

"В решении суда о проведении обыска указано, что он вступил в преступный сговор с упомянутыми Кауфманом и Рожковой, а также - Григорием Гуртовым и Дмитрием Зинковым (оба - топ-менеджеры в "Платинум")", - написал журналист.

Официального комментария съемочная группа будет ждать и от следователей, и от самой Рожковой.