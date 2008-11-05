Партия регионов возмущена обвинением со стороны коммунистов

Председатель Верховной Рады Крыма, член Партии регионов Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что его однопартийцы не имеют никакого отношения к ситуации вокруг агрофирмы "Крым", которую жители ряда сел Бахчисарайского района автономии обвиняют в земельном рейдерстве.

Таким образом крымский спикер отреагировал на высказывания лидера коммунистов Крыма, народного депутата Леонида ГРАЧА, сообщает пресс-служба А.ГРИЦЕНКО.

"Я хочу заявить официально, что Партия регионов никакого отношения не имеет к тому бардаку, который учинили в свое время руководители этого хозяйства", - процитировала А.ГРИЦЕНКО его пресс-секретарь Алла ГОРЕВА.

Глава ВР АРК заявил, что сейчас крымские власти разбираются в ситуации, сложившейся в Бахчисарайском районе. "Сегодня работает специально созданная компетентная комиссия, в состав которой вошли работники прокуратуры, милиции, налоговой инспекции. И мы не сомневаемся в том, что уже в самом ближайшем будущем будет выявлен ряд нарушений действующего на тот момент земельного законодательства, допущенных бывшим руководством хозяйства при распаевании", - отметил А.ГРИЦЕНКО.

"Как только запахло жаренным, на сход граждан сразу же примчался Леонид Иванович ГРАЧ помогать коммунисту АВИДЗБЕ разгребать то, что тот в 2000 году натворил своими руками, когда руководил этим хозяйством и занимался распаеванием земель", - добавил крымский спикер.

Председатель крымского парламента сообщил, что президиум ВР АРК уже обратился в Верховный суд Украины с просьбой ускорить процедуру рассмотрения исковых заявлений и поддержать селян, которые стали заложниками ситуации. "Мы поддерживаем требования крестьян - пайщиков этого хозяйства и не дадим жуликам забрать у них землю. Мы стоим на стороне людей и не позволим их втягивать в тот политический спектакль, который сегодня пытаются разыграть отдельные политические "деятели". Не надо спекулировать на тех проблемах, которые сегодня есть, и заниматься политическим шулерством", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Бахчисарайском районе Крыма уже несколько лет существует конфликт между жителями сел Песчаное, Вилино и Береговое и агрофирмой "Крым".

Селяне заявляют, что агрофирма хочет отобрать у них земельные паи, которые они получили после развала колхоза, а позже отдали во временное пользование агрофирме. Судебные тяжбы между пайщиками и руководством агрофирмы длятся уже несколько лет.

По данным председателя Бахчисарайской райгосадминистрации Ильми УМЕРОВА, агрофирма хочет забрать землю у более 1,5 тысяч человек. В агрофирме воздерживаются от комментариев.

30 сентября Л.ГРАЧ направил депутатские обращения на имя премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО с просьбой взять под личный контроль жалобу селян с просьбой защитить их от рейдерских действий.

МВД поручило крымской милиции провести проверку сведений о возможных злоупотреблениях со стороны руководства агрофирмы, говорится в ответе Ю.ЛУЦЕНКО на запрос Л.ГРАЧА, сообщила пресс-служба народного депутата.

Селяне приняли решение обратиться в Верховный суд.

Л.ГРАЧ также заявлял, что есть данные о причастности к рейдерству некоторых членов Партии регионов.