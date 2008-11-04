Россия отказывается проводить заседание подкомиссии по вопросам ЧФ

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Россия отказывается проводить заседание подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота РФ Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге Посол по особым поручениям МИД Украины Виктор СЕМЕНОВ.

По его словам, украинская сторона неоднократно предлагала России провести заседание подкомиссии по вопросам ЧФ РФ. «Украина предложила провести такое заседание в июне, затем в июле, сейчас 31 октября. Мы получаем негативный результат, российская сторона отказывается от проведения заседания в полном формате», - сказал он.

По словам В.СЕМЕНОВА, украинская сторона считает, что последние заседания рабочей группы подкомитета засвидетельствовали, что заседания проходят в конструктивном духе и имеют положительный результат.

«Украина считает, что непроведение заседания будет торможением переговорного процесса, который на данное время имеет позитивную динамику, а очередной, если он состоится, официальный отказ РФ от его проведения будет рассматриваться нами как искусственное политическое решение», - сказал он.