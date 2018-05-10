Виктор Небоженко: Медведева и Путина не прервут рекламой про "кумедного" гаишника

В пятницу вся Верховная Рада, рассыпавшаяся коалиция и оппозиция, при поддержке Президента и премьера сначала приняли закон, якобы объединившись в борьбе с кризисом, а уже через два часа двое последних плюс спикер сошлись в теледебатах, далеких от единения. Объединился ли политикум или сделал вид, что объединился? Отменены ли досрочные выборы, или просто ситуация в паузе?. И если они - таки пройдут и будет избрано новое правительство, то кто будет выполнять антикризисный закон? Эти вопросы УНИАН задал политологу Виктору Небоженко

В последнее время Президент не говорит о досрочных выборах. Он, по-Вашему, их уже не хочет или решил отложить на неопределенное время?

Он хочет выборов. Но он хочет выбрать наиболее удачную ситуацию. А эта ситуация наступит тогда, когда Украина в лице премьер-министра подпишет очень высокую цену на газ. Как только вопрос о газе станет ребром и окажется, что нельзя внести изменений в бюджет, что экономика, особенно предприятия металлургической и химической отраслей промышленности, может и не “потянуть” этих цен, тогда опять будет актуализирован вопрос о досрочных выборах. Это произойдет в пределах 3-4 недель.

Я вообще был сторонником изменений закона о выборах, и прежде всего, выборах местных органов власти. С местных органов власти надо начинать, а не с верху, не со снятия Президента, премьер-министра или министров. Но все готовятся к президентским выборам. Разговоры о Конституции, о досрочных парламентских выборах или их отсрочке - это ни что иное, как инструменты борьбы за президентские выборы. Иерархия выборов - это не правильно. В мире такого нет: на вершине президентские выборы, дальше парламентские, а там уже местные органы. В демократических системах самоуправляющие общины имеют не меньшую роль в политике, чем премьер и Президент.

Есть ли еще какой-то шанс на создание коалиции?

Нет. Все переругались, перессорились. Я даже не знаю, какая коалиция возьмет на себя сейчас ответственность за то, что происходит в стране. Все сейчас тренируются в формулировках критики, в глубине осмысления негативности этих процессов и очень мало четких предложений, как выйти из ситуации и какая команда это сделает. У людей иногда могут быть правильные мысли, но они не являются единой командой. А вариант командности очень важен сейчас. Нужно пересмотреть отношения между Президентом, премьером и главой Нацбанка. Теперь понятно, что глава Нацбанка – это политическая фигура, что бы там о себе не думал Стельмах, увлекается ли он культурой, живописью или джазом, он стал политической фигурой. То, что ежедневно делает Стельмах, огромным количеством позитивных и негативных последствий отражается на всем населении Украины.

Почему Тимошенко не хочет покинуть кресло премьера? Она ведь понимает, что вся ответственность за кризис и его последствия будет возложена на нее и ее команду?

Она достаточно цельный человек. Она считает, что ее поймет население. Она уверенна в своем электорате. И ее электорат действительно один из самых мощных, ядерных, который не поддается ни на черный пиар, ни на ошибки. Это огромный украинский фан-клуб. Такими фан-клубами в политической среде обладают только два человека – Тимошенко и Янукович. Президенту, кстати, еще предстоит сделать такой фан-клуб, если он хочет победить на этих выборах.

Ее знаменитая фраза: “Я не буду смотреть на свои рейтинг” - с одной стороны - кокетство, потому что у нее классные рейтинги, а с другой стороны - ставка на свой электорат, который не разбегается в зависимости от того, что делает их лидер.

Кстати о рейтингах. До сих пор активно обсуждается ток-шоу на Интере, которое в прошлую пятницу собрало всю политическую элиту страны, включая Президента, премьера и председателя Верховной Рады. А кто, по-вашему, выглядел наиболее убедительно в ходе дискуссий?

Тимошенко выглядела гораздо лучше. Во-первых, она лучше держится в публичных форматах, на 100%. В отличие от своих оппонентов она играла одну четкую роль - роль премьер-министра, у которого колоссальная народная поддержка. И эта цельность образа сильно выигрывала на фоне того, что Президент играл сразу несколько ролей. То мудрого главы Национального банка, и тогда уже Стельмах не знал куда деться. То премьер-министра: он постоянно входил в ситуацию конкретных экономических проблем и показывал плюсы и минусы, как он считал. Цельность, правильные стратегии Тимошенко на этой встрече дало ей преимущество как перед оппозицией, так и перед Президентом. А Президент не нашел своей роли.

На этой публичной встрече, которую смотрела вся страна, больше всех проиграл Стельмах. Во-первых, нельзя показывать главу Нацбанка по определению. Они вообще люди непубличные, а когда еще пытаются размышлять о вещах, о которых не знают, как и все остальные… Если мы говорим о публичных изменениях, то прежде всего надо подумать о новом главе Нацбанка, который находился бы на одинаковой дистанции как от Президента, так и от премьера.

Очень плохо выглядел Пинзенык, который как всегда вытянул какие-то магические картинки. Даже не графики, а картинки. Он явно не справился со своей задачей.

К кризису нельзя так подходить. Надо давать понятные бизнесу или населению “рецепты”.

В тяжелом положении была команда оппозиции, которая вынуждена была выделять своего шефа, а он, в свою очередь, не имел ни малейшего желания что-то делать. Ему явно не хотелось участвовать.

Акимова явно была сильнее Януковича. Но ей досталась довольно грязная роль набрасываться на другую женщину.

Безнадежно стыдливо выглядел еще один член оппозиции - Сергей Левочкин. Это умный человек, а ему пришлось быть ниже, чем его шеф. А шеф зациклился на этих 140 га...

Как Вы считаете, это действительно была попытка политиков на глазах украинского народа прийти к каким-то общим идеям на пути преодоления кризиса или только популистское мероприятие?

Первые лица страны должны встречаться либо на публичных мероприятиях, символизирующих единство, либо в различных других форматах для того, чтобы выработать единую точку зрения. Из ток-шоу получилось не что иное, как неудачное начало, фальстарт президентской кампании, в которую втянуты были все, даже Яценюк, который долго не мог понять, в чем заключаются правила игры и кем он здесь выступает.

Формат неудачный. Попытки расправы над Тимошенко не получились. Она блестяще отыгралась потом на 5-м канале, создав бенефис, благоприятный во всех отношениях к себе и со стороны публики, и со стороны экспертного сообщества. Выяснять отношения между представителями власти перед всей страной - не на пользу тем, кто ставит более высокие задачи.

Не вовремя. В стране кризис, страшный кризис. И премьер, и Президент, и другие политики должны показать, что они квалифицированно справляются с кризисом, а не набирать очки: у кого лучше, у кого хуже.

Насколько результативными были публичные дебаты такого формата?

Население увидело, что политическая элита не готова к кризису. И этого не надо было показывать. Я думаю, продолжения такой программы не будет. Никто из политиков больше не придет. Целью этого публичного выступления была поддержка демонстрации президентского курса. Но на самом деле, ничего не получилось. Мне кажется, Интер очень сильно проиграл и в формате, и в том, что тонкие вещи финансового плана выбрасывались наружу и “обрастали” эмоциональными реакциями и оценками.

Одним из самых неприятных моментов профессионального плана в этом формате заключается в том, что серьезнейшие и острейшие проблемы, которые обсуждались Президентом, премьером, главой Нацбанка и председателем Верховной Рады регулярно прерывались рекламой. У меня создалось такое ощущение, что реклама была поставлена так, чтобы поиздеваться над самим форматом серьезных политических вопросов. Там регулярно говорили про какие-то шампуни, отмывания, нам показывали какого-то “кумедного” гаишника. Я не представляю, чтобы выступление сената США и Президента прерывались легкомысленной рекламой. При всех крупных недостатках, которые мы видим в России, там никогда не допустят чтобы разговор между Медведевым и Путиным неожиданно прерывался информацией о том, что нужно беречь здоровье, а алкоголь - это тоже неплохо, если это очень качественный продукт. Это прямое упущение организаторов мероприятия, которое все равно носило полуофициальный характер в силу присутствия таких высоких гостей.

Давайте вернемся к тому, с чего начали - к выборам. Если они все-таки состоятся, то топ-тройка политических сил, которые пройдут в парламент, легко прогнозируема: Партия регионов, БЮТ и “Наша Украина”. А есть ли шансы у новых политических сил и кто это может быть?

Обязательно кто-то может появиться с левой стороны. Либо опять вернется Мороз, либо Волга пройдет, либо еще какой-то левый проект.

На правой стороне может проявиться ярко выраженная публика, которая будет говорить: “Почему мы бедные? - Потому что мы украинцы. Почему мы украинцы? - Потому что мы бедные”. Т.е. яркой национал-правой ориентации. Это то, что сейчас переживает вся Европа.

Пройдут коммунисты. Как всегда бездарно растеряют половину своих процентов. Ну не умеют они работать. Они умеют хорошо крутиться в парламенте. Они освоили буржуазный парламентаризм лучше, чем общение с массами – такой парадокс. Они всем нужны, они всем полезны в парламенте, а вот электорат свой усиленно теряют. Но они пройдут.

Пройдет Литвин, если не наделает ошибок. Впервые Литвину придется выбирать не просто между премьер-министром и Президентом. Нет. Начался кризис. С него тоже спросят. Просто хорошей филологической протестной риторики Литвина уже может не хватить. Это было хорошо, когда не было кризиса: “Стране нужен Литвин”. Попробуй сейчас сказать, сразу ответный вопрос: “А что ты можешь сделать?” До этого ведь никто не спрашивал. Ну нужен, так нужен. Украинцы ведь люди добрые. Если кто-то просит, почему бы не сделать. Поэтому сейчас ситуация у Литвина буде сложнее.

Может пройти “Свобода”, скорее на скандальных вариантах. Какие-то радикальные призывы, начиная от запрета компартии или поиска чистых украинцев или еще что-то в этом роде.

Сейчас в Украину с Запада и Востока возвратятся 3 млн. людей, остарбайтеры. Первые, от кого Европа освободится, будут украинцы. Никто не будет с нашими церемонится. Тоже самое Россия. Не потому, что она не любит украинцев, просто стройки заморозятся и люди вернутся. Это люди, которым здесь уже не будет работы. Это “горючий материал” с той и другой стороны. Как он электорально будет освоен нашими политиками - я еще не знаю.

От выборов украинских к выборам американским. Как Вы думаете, изменится ли политика США в отношении Украины после выборов Президента?

Нет. Я вам скажу больше – независимо от того, кто победит, Украина получит ПДЧ. Может оно будет называться не ПДЧ, а “еще один шаг к светлому будущему” или как-то иначе.

Америка сейчас переживает с Обамой состояние такого “перманентного майдана”. “Обамомания” – это целое движение. А Америка не имела подобного движения с 1968 г. Этим он гораздо интереснее. Некая харизматичность, которая в результате какого-то чуда появилась в Америке. Конечно, для нас это очень интересный вариант. Мы ждем, когда появится такой “Обама” в Украине. Не обязательно, что у нас будет баллотироваться в Президенты темнокожий. Я говорю о неожиданно привлекательном выскочке, который создаст большие головные боли нашим сегодняшним тяжеловесам. Это тоже вполне возможно.

А партийные штабы в Украине уже начали подготовку к выборам?

Конечно. Все. Политтехнологи уже занимаются проблемами второго уровня: коммуникации, доступ к центральным и местным СМИ, разработка проектов и т.д.

И где наиболее эффективно работают?

У БЮТ лучший пиарщик – сама Тимошенко. У нее ведь к этому “хист”. У Партии регионов это все немного по-казарменному: строго, основательно. Я не думаю, что их премьер-министр радуется какому-то креативу, скорее думает: “Господи, что с этим делать?” А Наша Украина 2002-2004 г. - это была классная команда и классное движение. С тех пор они медленно загибаются. С ними произошло то же самое, как когда-то с Солидарностью в Польше и Рухом в Украине. БЮТ тоже когда-нибудь развалится, как и Партия регионов. Но смерть бывает красивая и героическая, а бывает медленная, тягостная, больная, когда тяжело еще и всем остальным. Так умирает “Наша Украина”.

Беседовала Анна Ященко