Борис Филатов: Днипро стремится стать лидером по использованию системы ProZorro в Украине

Об этом заявил городской голова Днипра Борис Филатов во время пресс-конференции 25 октября. Благодаря ProZorro в Днипре удалось сэкономить около 53 млн грн бюджетных средств.

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«Мы будем стремиться не просто войти в тройку лидеров, а выйти на первое место. Чем больше звучит возмущений, что мы делаем что-то неправильно, тем больше у нас возможностей улучшить результат. Мы преодолеем все вызовы и сложности», – заявил Борис Филатов. Руководитель города также добавил, что сейчас мэрия активно решает проблему с обучением пользователей ProZorro. До конца недели специальные курсы пройдут всего 130 слушателей.

Борис Филатов поблагодарил представителей Министерства экономического развития и торговли за поддержку во внедрении системы и вручил почетные грамоты самым успешным пользователям ProZorro в Днипре.

Руководитель департамента государственных закупок Министерства экономического развития и торговли Александр Стародубцев назвал динамику горсовета Днипра в рейтинге пользователей ProZorro космическим скачком. «ProZorro – элемент мониторинга и прозрачности. И для того чтобы система работала эффективно, необходимо активное участие власти, бизнеса и гражданского общества. Когда между этими ключевыми субъектами существует взаимопонимание и взаимодействие, тогда все удается. Здесь у власти есть желание делать это. Днипро – молодцы, пример для всей страны», – подчеркнул чиновник.