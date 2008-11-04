Литвин рассказал, как Ющенко и Тимошенко пытались друг друга не заметить

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что ссора между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, которые представляют один политический лагерь, "лишает страну любой перспективы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил на пресс-конференции в Виннице.

"В Украине сегодня парадоксальная ситуация – Президент, премьер, председатель Верховной Рады, большинство депутатов ВР, все правительство, местные государственные администрации – представители одного политического лагеря, и все они между собой не могут найти общего языка. Это лишает страну любой перспективы", - сказал он.

В.ЛИТВИН убежден, что "нужно ставить вопрос ребром: или работа, простая, ответственная. Или нужно сказать, что не могут договориться, что Президент не разговаривает с премьером, премьер - с Президентом, тогда пусть люди станут судьей в этом вопросе".

"Потому что мне, как простому рядовому украинскому гражданину, было интересно и болезненно наблюдать, как Президент и премьер-министр в студии (программы "Свобода на Интере" 31 октября - УНИАН) хотят пройти так, чтобы не встретиться друг с другом. А как же тогда решать сложные ответственные проблемы?", - заметил В.ЛИТВИН.