"Гроші" рассказывают, откуда у экс-спикера ВР Рыбака многомиллионные богатства

Он был одним из ближайших друзей Януковича, но после революции о нем почему-то забыли.

Между тем, экс-спикер Верховной Рады Владимир Рыбак ведет успешный бизнес вместе со своими детьми. Читайте такжеЭкс-спикер Рыбак живет и работает в Киеве: "ГПУ не имеет ко мне никаких претензий" "Гроші" расскажут, что же это за многомиллионный бизнес.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter