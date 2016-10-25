"Гроші" рассказывают, откуда у экс-спикера ВР Рыбака многомиллионные богатства
04:50, 25 октября 2016Политика
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Он был одним из ближайших друзей Януковича, но после революции о нем почему-то забыли.
Рыбак ведет успешный бизнес вместе со своими детьми / УНИАН
Между тем, экс-спикер Верховной Рады Владимир Рыбак ведет успешный бизнес вместе со своими детьми.
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"Гроші" расскажут, что же это за многомиллионный бизнес.
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