Ющенко, Тимошенко, Янукович, Яценюк – кто выиграл в дебатах на Интере?

31 октября высшие должностные лица государства приняли участие в специальном выпуске программы «Свобода на Интере». В программе были заняты Президент Украины Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, председатель Верховной Рады Арсений Яценюк, лидер Партии регионов Виктор Янукович, председатель НБУ Владимир Стельмах, министры, лидеры парламентских фракций, народные депутаты (подробнее см. архив новостей вэб-сайта УНИАН 31 октября). Впечатлениями от дебатов с УНИАН делятся политики.

Анна Герман (ПР): ПРОИГРАЛА ТИМОШЕНКО, НО ОНА БЫЛА В НЕРАВНЫХ УСЛОВИЯХ

Думаю, что на этих дебатах выиграл Президент. В его итоговом слове я услышала интонации, которых давно не слышала в Ющенко? – это интонации 2004 года. Это было действительно сильно.

Свое выступление он начинал как бухгалтер, а закончил как Президент, и возможно, здесь я бы поставила три точки...

Абсолютно уничтоженной выглядела Тимошенко. Она была уставшей и затравленной. И здесь, мне кажется, была основная ошибка тех, кто инициировал эту программу.

Знаете, если бы роли распределились так, что участники выступают друг против друга – то есть Тимошенко против Ющенко или Тимошенко против кого-то из оппозиции, то это был бы нормальный сюжет. А выглядело так, как будто она одна и все против нее.

Интересно, что никто из ее команды не смог ее достойно поддержать.

Эти дебаты я пыталась смотреть не как человек, болеющий за свою команду. Конечно, я болею за свою команду, и, по-моему, Партия регионов была очень достойно представлена: профессионально, живо, приближенно к людям. Особенно приближенно к людям выглядел Янукович, который сидел в обычном кресле, тогда как Президент на таком возвышении, как будто на троне, бэкграундом для него плыли облака.

Я довольна работой Партии регионов, но если кто-то ставил себе целью показать, как проиграла Тимошенко, то, на мой взгляд, уставшая и затравленная женщина порой вызывает сочувствие.

Я была бы больше довольна, если бы Тимошенко играла с кем-то один на один, и там выиграла или проиграла. Тогда это было бы убедительно, но программа была построена так, что не все были в равных условиях. Это вызывает недоверие, а маленькое недоверие порождает большие сомнения.

Такую передачу нужно делать не в формате 2004 года, ее следует делать в формате 2008 года, когда люди уже привыкли к настоящей свободе слова, а не к ее видимости.

Мои оценки довольно жесткие. Но я сейчас говорю не о выигрыше ПР или проигрыш Тимошенко, или о выигрыше Президента. Я говорю о принципах, о принципах свободы слова. Мне не кажется, что они были соблюдены в полной мере на этой программе.

Ошибка Тимошенко в том, что она сорвалась и прибегла к дешевым обвинениям. Она должна была бы встать и сказать: «У меня нет возможности объективно отстаивать свою позицию. Поэтому, наверное, мне нужно покинуть студию». Тогда она выиграла бы этот формат. Но Тимошенко вместо этого сорвалась на обвинения.

Это обращение Кириленко (БЮТ) к Ющенко – «Батько, благословите новую коалицию!» – звучало как фальшь, причем от начала и до конца. Это было очень унизительно и вызывало. почти отвращение. Команда Тимошенко не сумела достойно защитить своего лидера. Не сумела... или не хотела.

Несколько выводов. Команда Партии регионов действительно выглядела профессионально, Президент выиграл, он в первый раз за последних несколько лет напомнил мне Виктора Ющенко формата 2004 года. Тимошенко проиграла, но то, что она была в неравных условиях, вызывало сочувствие. И важнее всего – в этой программе, мне кажется, “в равных условиях” был лишь Президент.

Евгений Червоненко (баллотировался по спискам НУ): ПЕРЕД КАМЕРОЙ БЫЛА ВИДНА ДУРЬ КАЖДОГО

Как говорится, когда глаза в глаза перед телекамерами, то дурь видна каждого. Тогда народ понимает, где истина.

Считаю, что лучше всех в этой передаче выглядел Президент, особенно, когда молчал по политических вопросам. А по экономическим вопросам он дал очень сильную оценку. Все, кто понимает в экономике, были воодушевлены от его комментариев.

И вообще считаю, что Президент, когда политики не могут договориться, должен возглавить выход из кризиса и взять управление в свои руки.

Не думаю, что формат таких встреч должен быть частым, но он должен положить начало реальному диалогу. Потому что страной руководят не перед телекамерой.

Валерий Писаренко (БЮТ): НЕДОСТОЙНО ВЫГЛЯДЕЛИ ВСЕ, КТО ОПОЛЧИЛСЯ ПРОТИВ ТИМОШЕНКО На передаче недостойно выглядели все, кто ополчился против Тимошенко.

Мне было очень досадно, когда руководители государства вместо того, чтобы рассказать людям, как им жить во время наступающего мирового кризиса, в действительности дрались со своим конкурентом на следующих президентских выборах. Передача была построена именно в таком ключе: все политики и журналисты были объединены против народного политика Юлии Тимошенко.

Почему мы не могли, как вы говорите, ее защитить? Во-первых, наибольших ее защитников там не было. А остальные, представлявшие Кабмин, занимались самосохранением.

Юлия Тимошенко сегодня возглавляет армию, которая борется за всю Украину. И она как полководец не имеет права уйти с поля боя. Я вижу, что у нее достаточно сил драться до конца.

Юлия Владимировна все равно выглядела лучше всех присутствующих там политиков.

Дмитрий Андриевский (Блок Кличко): МЫ УВИДЕЛИ ТАЛАНТЛИВЫХ ПОПУЛИСТОВ, НО ОБЕЗДАРНЫХ ГОСДЕЯТЕЛЕЙ Мы с удивлением воспринимаем то, что, как часы, работает во всем мире, – дебаты для ведущих политиков обязанность, а не исключение из правил. А у нас впервые эти люди сели вместе перед экраном! И собрали их вместе растерянность перед кризисом и гипотетические досрочные выборы. Профессиональной дискуссии не вышло. Все пытались тянуть одеяло на себя, манипулируя цифрами, и понравиться зрителям.

Однако такие форматы необходимы – пусть избиратели видят кумиров без масок. В некоторых моментах глупость каждого была видна, даже в избытке.

Не хватало ведущих, хард-токеров, которые бы прерывали пустую болтовню политиков и напоминали бы их слова противоположного содержания. Это необходимо, потому что те, кто сегодня при власти, в основном немолодые люди и часто страдают амнезией.

Местами было неприятно от цинизма и наглости, с которыми они вешали зрителям лапшу на уши. Они талантливые популисты, но бездарные государственные деятели. Знаете, как говорят, не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет. Вот о наших деятелях – они не способны даже к дискуссии, не то, чтобы к компромиссам и движению вперед – каждый готов тянуть свою волынку и поливать оппонента на все лады.

Эти люди для Украины уже история. Их поезд ушел, и дискуссия на Интере, когда никто из них не смог сказать стране правду о ее экономическом положении и спрогнозировать будущее, взять на себя ответственность, – последнее тому доказательство.

Ксения Ляпина (НУ–НС): НЕ БЫЛО ИСТЕРИКИ В СТИЛЕ ШУФРИЧА И ГЛАМУРА В СТИЛЕ ШУСТЕРА Это было первое ток-шоу в режиме дебатов. Мы видели не переплевывание друг друга и привычную истерику в стиле Шуфрича и легкий оттенок гламура, как у Шустера, а именно дебаты. Мы увидели какие-то подходы к экономической политике, к будущему виденью этой экономической политики.

Стратегия Тимошенко заключалась в том, чтобы создать ситуацию, чтобы ее пожалели. Но я не понимаю, к чему тут жалость. Я понимаю, что состоялись дебаты, в которых каждый мог выразить свое концептуальное мнение.

А Юлия Владимировна в который раз ввела в заблуждение всю страну.

Тарас Чорновил (фракция ПР): ПРЕЗИДЕНТ В НАПИСАННОМ ПОД НЕГО СПЕКТАКЛЕ ВЫГЛЯДЕЛ ХОРОШО, НО ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ ВЫИГРАЛА ТИМОШЕНКО От этого шоу у меня остались грустные впечатления. Вся Украина в который раз увидела, что в руководстве порядка нет, что амбиции просто распирают всех субъектов высшей власти в Украине.

Виктор Ющенко был в наиболее выигрышном свете. Но давайте понимать – шоу делалось под него. И одна из проблем организаторов этого шоу – они не смогли скрыть факт, что оно на 100% – под Президента.

Канва программы сводилась к одному: Виктор Ющенко и другие люди – против Тимошенко. Ведущие на это работали, даже не скрывая этого.

Были разыграны заранее комбинации, например, чтобы Партии регионов сохранить лицо, был разыгран спор между Ющенко и Азаровым.

То есть Президент в написанном под него спектакле, выглядел действительно хорошо.

Его роль была написана хорошо, умело, почтительно. Хотя иногда он срывался на некоторые выпады, видимо, отклонялся от роли, но имел хорошо подготовленный текст. Господин Позаяк (творческий псевдоним Юрия Лысенко. – Авт.) - главный спичрайтер Ющенко, показал, что может и умеет работать. В чем я не сомневался и раньше. Юрко Позаяк доказал, что может не только стихи о пьяницах писать, но и готовить серьезные материалы для дискуссии.

Что касается Юлии Тимошенко. У нее действительно была довольно невыгодная позиция. Не идти на это шоу, когда идет вся власть, она не могла. А придя, она поняла, что все нацелены бить по ней. Видно, что ее спичрайтерами были не отработаны варианты ответов. Тимошенко работала на экспромте, и экспромт не всегда удавался. Часто она прибегала к высказываниям наподобие – “сам ты дурак”. Думаю, что для нее это был элемент проигрыша, и она не лучшим образом сыграла свою роль.

Выглядела она не наилучше, но, кажется, в итоге, в электоральном плане с наибольшим плюсом выиграла она. Потому что у нас не Америка, у нас любят тех, кого обижают.

Театрально, безусловно, выиграл Ющенко.

Очень хорошо выглядел Арсений Яценюк. Здесь тоже нужно отдать должное спичрайтерам, тому же Косте Бондаренко.

Что касется Партии регионов. Знаете, роль оппозиции выполнялась, была критика, как правило, обоснованная. Но если бы это не ложилось в шоу Президента, то это было бы хорошо. А так просматривалась определенная вторичность.

Как по мне, если так собираться, играть роли, где Ющенко сидит на возвышении между флагами, словно самодержец всея Руси, – то лучше не собираться вообще.

Опрашивала Оксана Климончук