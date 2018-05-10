Почему Президент молчит о досрочных выборах?

В последнее время Виктор Ющенко не говорит о проведении досрочных парламентских выборов. То ли Президент уже не хочет выборов, или решил их отложить? Должен ли он дать какие-то объяснения гражданам? На какой срок Ющенко остановил действие указа о проведении досрочных выборов? С этими вопросами мы обратились к украинским политологам.

Вадим Карасёв:

У ЮЩЕНКО “ПРОБЛЕМА ТАЙМИРОВАНИЯ”

Проблема не в отказе от выборов, а в отсрочке кампании. В связи с тем, что не удалось сразу настоять на дате 7 декабря и с набирающим обороты финансовым кризисом, выборы в первой половине декабря становятся нереальными.

Если же оптимальная дата невозможна, то появляется вопрос о оттерминования выборов на неопределенный срок. И здесь для многих, для Президента в первую очередь, возникает проблема, которую политологи называют “проблемой таймирования”, - как выбрать наиболее целесообразную дату выборов. Если кризис в парламенте продолжится или будет заморожен на определенное время, если правительство, а также политический клан не способен будет минимизировать последствия финансового кризиса, - тогда опять появится вопрос или об отставке правительства и формировании новой коалиции, или о назначении дать выборов.

Дата выборов остается открытой, как и вопрос относительно нынешнего парламента, правительства и способности нынешнего политического класса справиться с политическим и экономическим кризисом.

Михаил Погребинский:

ОН ПРОДОЛЖАЕТ ХОТЕТЬ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТИМОШЕНКО

Президент продолжает хотеть избавиться от Тимошенко. Это видно было и по эфиру на Интере. Но поскольку не сформулирована модель поведения сил, которые готовы поддержать Президента на этих выборах (там полный беспорядок), он решил, что бороться за это в ближайшее время больше не будет. Кроме того, думаю, он еще надеется, что ответственность правительства в такой сложный момент может прибавить ему баллов в будущей борьбе за переизбрание на второй срок.

Вряд ли Президент очень озабочен тем, как объяснить свои действия обществу. Он скажет, что мы занимаемся преодолением кризиса, мой законопроект принят, правительство будет работать так, как я ему скажу. Бороться за переизбрание можно будет после того, как общество убедится, что парламент не работает.

Он неоднократно отмечал, что для него важно, чтобы парламент работал. А поскольку парламент принял антикризисный законопроект, то в глазах общества он работает. Нужно чтобы прошло некоторое время, чтобы убедить общество, что парламент не работает, - тогда он сможет издать указ.

Президент остановил действие указа о проведении досрочных выборов - бессрочно. Он может в любой момент издать новый указ. Однако уже ясно, что выборы не могут быть назначены в этом году.

Дмитрий Выдрин:

РАНЬШЕ ОН МОГ ПРОВЕСТИ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ВНЕ ЗАКОНА, А СЕЙЧАС НЕ МОЖЕТ ДАЖЕ ЗАКОННО

Президент хочет досрочных выборов. Но возник технический вопрос, и он не хочет ставить себя в неудобное положение - когда он выглядит как человек, который не может решить даже мелкие вопросы. Он поручил кому-то (например, Балоге, или еще кому-то) решить его и не вмешивается в процесс, чтобы не потерять лица. Ведь он и так много уже потерял.

Ющенко фактически уже не является Президентом. Если ни один указ Президента не выполняется, то у страны нет Президента. Раньше он мог провести досрочные выборы вне закона, а сейчас даже не может провести законно. Он потерял авторитет президентского влияния. Мне кажется, мы уже потеряли своего Президента.

У нас право не работает, поэтому он может издать указ в любое время дня и ночи. Указы могут издаваться через секунду, через час...

Андрей Ермолаев:

ОН СКЛОНЯЕТСЯ К ПЕРВОМУ КВАРТАЛУ 2009-ГО

Президент хочет, но не может... Как показало противостояние с Тимошенко, Президент оказался бессильнен в правовом поле реализовать свое право на досрочные выборы. У Президента нет необходимых диктаторских полномочий, чтобы заставить всех идти на выборы. Он остается сторонником досрочных выборов, но не рискует принимать очередные указы, которые будут неэффективными, нереализованными.

Возможны и неформальные требования со стороны внешних кредиторов относительно стабильности власти на период формирования гарантий по выполнению обязательств. Имею в виду ход переговоров с МВФ, а также теми кредиторами, которые будут требовать от Украины выполнения правовых обязательств в четвертом квартале 2008 года и 1-2-м кварталах 2009-го. Все внешние кредиторы заинтересованы в том, чтобы не только банки и корпорации, которые получали кредиты, но и правительство, от которого зависит стабильность национальной экономики, отвечали по этим долгам. Ющенко вынужден с этой реальностью считаться.

Месяц тому назад Президент и его окружение избирали между двумя вариантами досрочных выборов: между форсированными выборами в декабре, которые были действительно сложными для технологического выполнения, и отложенными на февраль-март 2009 года. Я думаю, сейчас Президент склоняется к проведению выборов в первом квартале 2009-го.

Такая возможность рассматривалась и раньше. Однако желание сменить правительство было очень большим. При нынешних обстоятельствах, думаю, будет принято политическое решение об отсрочке досрочных выборов, а теперь Президент каждый день будет требовать от правительства эффективных действий, будет демонстрировать свою активность, работать на собственный имидж на фоне довольно конфликтного и, как по мне, растерянного правительства Тимошенко. Нехватка серьезной антикризисной программы (то, что одобрено в ВР, - это меры новой фискальной политики, которую вынуждены проводить социал-популисты в условиях кризиса) - очень серьезный аргумент критики и снижения доверия к правительству Тимошенко. Досрочные выборы будут просто отложены, и все это время будут вестись имиджевые войны.

Надо уже изучить манеру поведения Президента - он ничего не будет объяснять. Думаю, в ближайшее время он будет акцентировать внимание на двух моментах - будет давать позитивные концептуальные мессиджи, которые будут демонстрировать понимание и наличие определенных наработок и решений президентской команды, а также будут привлекать внимание к несистемности, неэффективности правительства Тимошенко. А объяснять избирателям он ничего не станет. За него все это сейчас объясняет госпожа Тимошенко - она очень убедительно говорит о том, что сейчас выборы ненужны.

Если в ближайшие несколько месяцев выборы не будут назначены как досрочные, то мы будем вынуждены избирать между двумя тенденциями. Либо нас ожидает последующий политический хаос, который будет нарастать на фоне непростой экономической ситуации, либо будет разгораться мощная конкуренция двух авторитарных центров. Общество объективно станет свидетелем и пассивным участником авторитаризации власти. Свидетельством этого является как достаточно волюнтаристская авторитарная политика нынешнего правительства, так и желание президентской команды на фоне кризиса реабилитировать идею сильной президентской вертикали. Это подтверждают заявления экспертов, которые работают с Президентом, а также довольно “интересная” статья господина Балогиотносительно необходимости сильной президентской руки. Поэтому выборы, по моему мнению, - это некий рецепт от “авторитарной холеры”.

Правовая коллизия относительно досрочных выборов сохраняется постоянно. Она связана с дискуссией о сроках - когда именно парламент теряет полномочия: то ли с момента выборов, то ли с момента присяги депутатов. Еще есть дискуссия о годовом сроке - когда Президент теряет право на назначение досрочных выборов в связи со следующими президентскими выборами.

Но, думаю, будет найдено политико-правовое решение, которое может выглядеть следующим образом: Президент принимает указ в декабре (срок до президентских выборов - больше года), которым назначает выборы, учитывая необходимый срок 60 дней - соответственно, это будет конец февраля или начало марта. Юристы будут распределены на два лагеря: одни будут говорить, что Президент имел полномочия в декабре, другие будут акцентировать внимание на дате проведения выборов - за 10 месяцев до президентской гонки. Но в результате выборы состоятся.

Опрашивала Анна Ященко