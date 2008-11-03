Ющенко принес благую весть

Национальный банк Украины вскоре снимет запрет на досрочное снятие депозитов.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, общаясь сегодня с журналистами на Буковине в райцентре Выжница, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Мы найдем общий язык с вкладчиками. Деньги людей в банках гарантированы государством», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также Президент сообщил, что сегодня утром провел консультации с председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ, и «мы договорились, что на этой неделе НБУ формирует единый курс на межбанковском рынке, наличном рынке и официальный курс. Все курсы будут приведены к единому курсу».

В.ЮЩЕНКО также заверил, что НБУ будет делать все для того, чтобы предложение валюты на рынке было достаточным.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что будут приняты все необходимые меры, чтобы сохранить стабильную гривню и восстановить доверие к ней. «Мы начинаем мероприятия по укреплению гривни», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент призвал всех граждан Украины с пониманием отнестись к стабилизационным мерам, которые сегодня предлагаются для выхода из экономического кризиса в государстве.

Отметив важность принятого Верховной Радой антикризисного законопроекта, В.ЮЩЕНКО сказал, что «это стабилизационный пакет, его достаточно, чтобы снять вопрос экономического беспокойства».