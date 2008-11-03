У Ющенко говорят, что депутатами руководил страх, а не желание работать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, что Украине необходима созданная на идейных принципах, действенная парламентская коалиция.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии заместителя главы Секретариата Президента Андрея КИСЛИНСКОГО.

«Принятие антикризисного законопроекта никоим образом нельзя рассматривать как признак возобновления работоспособности Верховной Рады. То есть основание, на основе которого был издан Указ о досрочном прекращении полномочий парламента, не утратило актуальности. Украинский парламент нуждается в срочном оздоровлении», – заявил А.КИСЛИНСКИЙ.

Он обратил внимание, что поддержка этого законопроекта была обеспечена голосами фракций бывшей коалиции, однако для этого понадобилось две недели.

«Это может свидетельствовать о том, что действенного большинства в украинском парламенте как не было на протяжении последнего года, так нет и сейчас. Депутатами больше руководил страх, чем желание работать как единая команда», – считает заместитель главы Секретариата.

При этом А.КИСЛИНСКИЙ указал на то, что вместо принятия следующих антикризисных решений, депутаты сами себе устроили недельный отдых. «Неизвестно, что больше утомило народных избранников – недельное блокирование трибуны или однодневное нажатие кнопок», – сказал заместитель главы Секретариата Президента.

Он настаивает на том, что «Конституция Украины предусматривает единственный легитимный выход из политического кризиса – внеочередные выборы. Выборы – как инструмент, а не самоцель. Никакая имитация работы законодателей, блокирование трибуны или запугивание экономическими проблемами не сможет помешать демократическим процедурам».

«Это мы уже проходили более полутора лет назад, когда правительство ЯНУКОВИЧА пользовалось теми же аргументами, что и правительство ТИМОШЕНКО сегодня», – напомнил А.КИСЛИНСКИЙ.

По его словам, некоторые политики сейчас стали формулировать условия, на которых они готовы работать.

«Им хотелось бы посоветовать одно – читать Конституцию Украины, где выписаны все условия, которыми руководствуется Президент Украины», – подчеркнул А.КИСЛИНСКИЙ.

Он еще раз передал позицию главы государства, который настаивал и продолжает настаивать на том, что Украина нуждается в действенном большинстве, созданном на общих идейных принципах, а не договоренностях о разделе властных портфелей.