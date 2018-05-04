Вехи недели. Минский рычаг, юбилейный Кабмин и депутатские соблазны

Хотя переговоры Нормандской четверки в Берлине трудно назвать успешными, скорее, речь идет о том, что Украина сумела выстоять, не переходя за ранее обозначенные красные линии, Петр Порошенко попытался использовать их факт для атаки на политических оппонентов. В интервью телевизионным каналам президент подчеркнул, что Минские договоренности являются безальтернативными, и отказ от них вряд ли будет приемлемым для Украины. Напомню, что недавно Порошенко обрушивался с критикой на политикой, готовых отказаться от части страны (подразумевается оккупированная часть Донбасса) и продвигающих свои взгляды в иностранных посольствах. Следует понимать, что стремление завершить конфликт на Донбассе как можно скорее в украинском обществе существует, носителями этой идеи являются выступающие под разными партийными знаменами политики. Порошенко предстоит постоянно маневрировать под атаками не только европейских партнеров, но и оппонентов, стремящихся использовать в своих интересах продолжающийся в Украине кризис.

Президентские оппоненты начинают бить по людям Порошенко, к которым вполне можно отнести председателя правления Национального банка Валерию Гонтареву. Медийную активность Сергея Таруты, поддержанную Юлией Тимошенко, не удалось направить в русло результативного голосования в сессионном зале, но нервы Гонтаревой попортили изрядно. Сама Валерия Алексеевна назвала заказчиками кампании по дискредитации собственников проблемных банков, заранее заручившись поддержкой послов США, Великобритании и Канады. Вряд ли подобная констатация приведет к завершению информационного противостояния вокруг главного банка страны, вокруг которого присутствует политическая подоплека.

Практически синхронное обещание генерального Юрия Луценко и главного военного Анатолия Матиоса прокуроров передать в суд до конца года дело против Виктора Януковича и его окружения не слишком порадовало представителей прогрессивной общественности нашей страны. Их куда сильнее возмутила перспектива освобождения из СИЗО «регионала» Владимира Медяника, против которого, по словам Луценко, нет доказательств. Перебить подобную #зраду ГПУ сможет, пожалуй, только очередным резонансным задержанием.

Владимир Гройсман тем временем с повышенным оптимизмом отметил полгода работы своего правительства. Остается горячей темой отопительный сезон в Украине, не всегда эффективно ремонтируются дороги, но премьер не собирается отказываться от нарочито оптимистичного восприятия, происходящего в украинской экономике. Его вера в успех экономических преобразований пока подкреплена идущим впервые за много лет по графику бюджетным процессом, но главный финансовый документ страны рискует забуксовать на финишной прямой. По крайней мере, «Народный фронт» устами Арсения Яценюка, пришедшего ради этого в парламентские кулуары, дал понять, что без принятия многострадального закона о специальной конфискации, вызывающего плохо скрываемую озабоченность в депутатском корпусе, бюджет-2017 рискует остаться декларацией о намерениях.

Премьер громко осудил решение парламентариев во второй раз за год увеличить себе зарплаты, хотя непосредственно повлиять на принятое Верховной Радой постановление вряд ли сможет. Готовность депутатского корпуса поправить свое материальное положение на фоне отсутствия понятных миллионам сограждан положительных сдвигов в экономике, к сожалению, свидетельствует об отсутствии инстинкта политического самосохранения у слуг народа, большинство из которых представляют «партии Майдана».

Евгений Магда