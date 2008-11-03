Симоненко придумал, как отметить годовщину Октябрьской революции

7 ноября Коммунистическая партия Украины начинает по всей Украине проведение массовых акций, направленных против политики Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как объяснил П.СИМОНЕНКО, главной причиной инициации этих акций протеста является принятие Верховной Радой поданных Президентом антикризисных мер «в угоду олигархическим кругам, руководству Международного валютного фонда и транснациональным корпорациям». Эти меры, по мнению политика, погубят украинскую экономику, национального производителя и больно ударят по простым гражданам.

«7 ноября мы начинаем по всей Украине массовые акции протеста под лозунгом «Прочь Ющенко и олигархов. Труженикам – достойную жизнь», - сообщил П.СИМОНЕНКО.

Он также выразил убеждение, что сложная ситуация в стране должна побудить все здоровые политические силы присоединиться к акции коммунистов.