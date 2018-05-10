Вехи недели: антикризисный Хэлоуин, непотопляемая Тимошенко и отложенные выборы

В атмосфере глубокого недоверия парламент принял таки антикризисный закон на основе президентских предложений. Арсений Яценюк продолжает занимать спикерское кресло, а Юлия Тимошенко заверила, что не собирается покидать премьерский пост. Курс гривны стабилизирован, но свет в тоннеле масштабного кризиса до сих пор не виден.

Политическая жизнь в Украине все больше напоминает дрянной роман, написанный группой литературных негров – никакой интриги, сплошные банальности и предсказуемые ходы. В стране ощущается дефицит личностей с яркими, неординарными умениями. Совсем недавно можно было констатировать, что наши политики оторвались от потребностей сограждан, сегодня же мы видим, как большинство слуг народа термин «антикризисный менеджер» воспринимают как ярлык неприятного свойства.

Законодатели после продолжительной борьбы приняли таки созданный на основе президентских инициатив законопроект. Процедура рассмотрения нормативного акта, который представителями власти оценивается как исключительно важный, напоминала политический Хэлоуин – в процессе обсуждения то и дело вылезала всякая нечисть. Фракциям НУ-НС и БЮТ в который уже раз для результативного голосования понадобилась помощь Блока Литвина. Этому определенно порадовались аграрии, получившие необходимые в непростых условиях послабления. Да и повышение гарантированной компенсации по депозитам до 150 тысяч гривен душу отдельных вкладчиков согрело. На заложенные при рождении проблемы с наполняемостью Стабилизационного фонда пытаются не обращать внимания, дабы не омрачать праздник первой победы над кризисом.

Законодателям и президенту пригодилась известная гибкость и умение находить компромиссы в исполнении Арсения Яценюка. Хотя молодого спикера периодически призывают расстаться поскорее с креслом, он явно не торопится переходить в статус заднескамеечника. Видимо, Арсению Петровичу по душе статус «своего среди чужих, чужого среди своих», а там, гляди, и политические дивиденды нарисуются.

Юлия Тимошенко на время обсуждения антикризисных инициатив стала настоящим ангелом во плоти: и правительственный законопроект в пользу президентского сняла, и выпады против Ющенко на время прекратила. Даже увидела возможность для восстановления коалиции по итогам голосования за антикризисный закон. Не забыла Тимошенко, конечно, на всю страну пригрозить национализацией предприятиям, увольняющим сотрудников, но это больше для красного словца. К сожалению, таких фабрик и заводов в Украине может стать настолько много, что денег у государства на их выкуп не хватит.

Злые языки утверждают, что лозунг «Я в отставку не уйду», начертанный на премьерском штандарте леди Ю, будет замазан практически сразу после подписания контракта о поставках газа в Украину в 2009 году. Дескать, получение лишь незначительного повышения цены по сравнению с прошлым годом станет последним штрихом к портрету Юлии Тимошенко – кандидата в президенты.

Виктору Ющенко, который в последнее время меряется рейтингами с Петром Симоненко в борьбе за третье место, подобный вариант развития событий не по душе. Президент не забывает критиковать правительство при каждом удобном случае, а высокопоставленные сотрудники Банковой и вовсе, похоже, устроили закрытый конкурс «Критикуй, а то проиграешь!» Одним из претендентов на победу в нем будет сам Виктор Балога, заметивший, что премьер «прохихикала экономический кризис». Чего греха таить - сохранившему свои позиции за президентским плечом Виктору Ивановичу вовсе ни к чему соблюдать правила этикета. Его политическая карьера сегодня практически неразрывно завязана с президентской амплитудой рейтинговых колебаний.

События вокруг курса гривны заставили Виктора Ющенко вспомнить банкирские способности. Кстати, его тандем с Владимиром Стельмахом был наработан еще в те годы, когда Виктор Андреевич руководил Нацбанком. Тогда именно на Владимира Семеновича ложилась почетная обязанность визировать непростые решения – в такие моменты его шефа зачастую оказывался в отъезде. Пришло время платить по счетам – и как хороший финансист Ющенко погасил предъявленные ему векселя. Стельмах спасен от попыток фракции БЮТ вызвать его на парламентский ковер для задушевного разговора о причинах курсовых скачков, не названные пока банки улучшили свое благосостояние, а гражданам придется в ближайшее время ориентироваться на цифру 6 при обмене гривны на доллары и наоборот.

Впрочем, есть и другие новости: досрочных выборов в 2008 году не будет. На 60-дневную избирательную кампанию просто не остается времени. Неизвестно, выпили ли за это в Кабинете министров шампанского, скорее, отличившимся в схватках в судах и Центризбиркоме депутатам налили по сто грамм «фронтовых». Праздновать победу «сердечники» не торопятся, поскольку прекрасно понимают, что в нынешней ситуации политическая конъюнктура не позволяет Виктору Ющенко отказаться от публично заявленного стремления добиться переизбрания Верховной Рады. С середины ноября борьба за досрочные выборы возобновится, поэтому будущие начальники и ответственные работники областных и национальных штабов постараются отдохнуть заранее и впрок.

Евгений Магда