Вехи недели: антикризисный Хэлоуин, непотопляемая Тимошенко и отложенные выборы
Злые языки утверждают, что лозунг «Я в отставку не уйду», начертанный на штандарте леди Ю, будет замазан после подписания контракта с Газпромом...
В атмосфере глубокого недоверия парламент принял таки антикризисный закон на основе президентских предложений. Арсений Яценюк продолжает занимать спикерское кресло, а Юлия Тимошенко заверила, что не собирается покидать премьерский пост. Курс гривны стабилизирован, но свет в тоннеле масштабного кризиса до сих пор не виден.
Законодатели после продолжительной борьбы приняли таки созданный на основе президентских инициатив законопроект. Процедура рассмотрения нормативного акта, который представителями власти оценивается как исключительно важный, напоминала политический Хэлоуин – в процессе обсуждения то и дело вылезала всякая нечисть. Фракциям НУ-НС и БЮТ в который уже раз для результативного голосования понадобилась помощь Блока Литвина. Этому определенно порадовались аграрии, получившие необходимые в непростых условиях послабления. Да и повышение гарантированной компенсации по депозитам до 150 тысяч гривен душу отдельных вкладчиков согрело. На заложенные при рождении проблемы с наполняемостью Стабилизационного фонда пытаются не обращать внимания, дабы не омрачать праздник первой победы над кризисом.
Законодателям и президенту пригодилась известная гибкость и умение находить компромиссы в исполнении Арсения Яценюка. Хотя молодого спикера периодически призывают расстаться поскорее с креслом, он явно не торопится переходить в статус заднескамеечника. Видимо, Арсению Петровичу по душе статус «своего среди чужих, чужого среди своих», а там, гляди, и политические дивиденды нарисуются.
|Юлия Тимошенко
Злые языки утверждают, что лозунг «Я в отставку не уйду», начертанный на премьерском штандарте леди Ю, будет замазан практически сразу после подписания контракта о поставках газа в Украину в 2009 году. Дескать, получение лишь незначительного повышения цены по сравнению с прошлым годом станет последним штрихом к портрету Юлии Тимошенко – кандидата в президенты.
Виктору Ющенко, который в последнее время меряется рейтингами с Петром Симоненко в борьбе за третье место, подобный вариант развития событий не по душе. Президент не забывает критиковать правительство при каждом удобном случае, а высокопоставленные сотрудники Банковой и вовсе, похоже, устроили закрытый конкурс «Критикуй, а то проиграешь!» Одним из претендентов на победу в нем будет сам Виктор Балога, заметивший, что премьер «прохихикала экономический кризис». Чего греха таить - сохранившему свои позиции за президентским плечом Виктору Ивановичу вовсе ни к чему соблюдать правила этикета. Его политическая карьера сегодня практически неразрывно завязана с президентской амплитудой рейтинговых колебаний.
|Виктор Ющенко
Впрочем, есть и другие новости: досрочных выборов в 2008 году не будет. На 60-дневную избирательную кампанию просто не остается времени. Неизвестно, выпили ли за это в Кабинете министров шампанского, скорее, отличившимся в схватках в судах и Центризбиркоме депутатам налили по сто грамм «фронтовых». Праздновать победу «сердечники» не торопятся, поскольку прекрасно понимают, что в нынешней ситуации политическая конъюнктура не позволяет Виктору Ющенко отказаться от публично заявленного стремления добиться переизбрания Верховной Рады. С середины ноября борьба за досрочные выборы возобновится, поэтому будущие начальники и ответственные работники областных и национальных штабов постараются отдохнуть заранее и впрок.
Евгений Магда