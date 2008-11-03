Тимошенко назвала курс доллара, на который точно хватит резервов НБУ

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО требует от Национального банка Украины стабилизировать гривню на уровне 5,5 за доллар.

Об этом она заявила сегодня в эфире «5 канала».

«Стабилизируйте гривню. Я требую это сделать, чтобы люди знали, что у них доллар по 5,50 и они могут спокойно прогнозировать и планировать свою жизнь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что у НБУ для этого есть необходимый запас валютных резервов.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что девальвация гривны неизбежно приведет к росту инфляции, поскольку цена импортных товаров возрастет. В случае, если НБУ в дальнейшем будет девальвировать гривню, то правительство будет вести боротьбу с политикой Нацбанка.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что НБУ не должен позволять коммерческим банкам повышать процент по кредитам и снижать по депозитам в одностороннем порядке. То, что коммерческие банки брали иностранные кредиты под 7% и выдавали под 20% в Украине, она назвала грабежом и обратилась к НБУ взять под контроль этот вопрос.