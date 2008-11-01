Российские телеканалы начали исчезать из телевизоров

В ряде регионов Украины отключили трансляцию российских телеканалов.

В частности, в Киеве один из ведущих операторов кабельного телевидения - компания "Воля" прекратила вещание российских телеканалов REN-TV, ОРТ - Всемирная сеть, РТР и TVCI.

Такое решение принято во исполнение директивы Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания до урегулирования претензий к российским каналам по авторским и смежным правам, а также по рекламе. Пока идут переговоры, украинский оператор предлагает к просмотру вместо отключенных другие каналы в качестве компенсации.

Еще один крупный киевский оператор - Internet Technologies Multimedia (ITM) также отключил ТВЦ-международный, РТР, Первый канал - Всемирная телесеть. Это касается аналоговой сети. В цифровом вещании изменений пока нет. Компания также продолжает переговоры.

В Запорожье на сегодняшний день вещание таких российских каналов, как НТВ, ОРТ-Международный, РТР-Планета происходит в том же объеме, что и ранее.

В Луганске в субботу ограничений в трансляции российских телеканалов также нет.

В Одессе, как передает корреспондент агентства, все кабельные российские каналы работают: и НТВ, и Рен ТВ, и СТС, и ОРТ.

В двух кабельных сетях Львова РТР и ОРТ нет еще со средины октября. В то же время продолжается трансляция "НТВ-мир", "Ретро", "Детский мир", "Наше Кино", ряд других развлекательных каналов.

Украинская правда