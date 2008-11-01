В Оттаве состоялись украинско-канадские политические консультации

31 октября с.г. в городе Оттава с участием первого заместителя министра иностранных дел Украины Владимира ХАНДОГИЯ состоялись украинско-канадские политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, канадская сторона была представлена заместителями министра иностранных дел Канады Джеймсом ФОКСОМ и Колин СЬЁРДЗ, а также руководителями соответствующих структурных подразделений Департамента иностранных дел и международной торговли Канады.

В ходе консультаций делегации обменялись информацией, касающейся внешнеполитических приоритетов Украины и Канады, а также обсудили современное состояние двусторонних отношений. Среди поднимавшихся тем: вопрос международного признания Голодомора 1932-1933 годов в Украине, сотрудничество в международных организациях, энергетическая безопасность, в частности перспективы сотрудничества в энергетической сфере, совместные шаги в решенных проблем окружающей природной среды, предоставление канадской стороной нашему государству технической помощи.

Отдельное внимание было уделено вопросу евроатлантической интеграции Украины, в частности, присоединение к Плану действий по членству в НАТО. Украинской стороной была выражена благодарность за безоговорочную и постоянную поддержку в этом вопросе. Состоялся обмен мнениями о региональной безопасности, в частности в контексте российско-грузинского конфликта, а также ситуации в Афганистане.

Стороны обсудили сотрудничество в рамках «Глобального партнерства против распространения оружия и материалов массового уничтожения», а также вопрос ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Глава украинской делегации передал канадской стороне письмо-поздравление министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО на имя министра иностранных дел Канады Лоуренса КЕННОНА по случаю его назначения на должность 30 октября 2008 года.