Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил общине Львова создать Музей освободительной борьбы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в своей речи во время торжественной академии во Львовском национальном театре оперы и балета по случаю 90-й годовщины провозглашения ЗУНР Президент Украины отметил необходимость скорейшего создания Музея освободительной борьбы Украины.

«Я даю прямое поручение городской общине Львова, городскому председателю как можно быстрее претворить в жизнь эту прекрасную идею – создание во Львове Музея освободительной борьбы», - отметил в речи В.ЮЩЕНКО.