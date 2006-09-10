Зварич характеризует Януковича как проевропейского политика

По многим позициям содержание нового коалиционного соглашения, которое сейчас обсуждается, сильнее, исходя из национальных интересов нашего государства, чем подписанное в “помаранчевом контексте”. Такое мнение выразил в интервью украинской службе Би-Би-Си министр юстиции Украины Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, “Наша Украина” не видит в переговорах каких-то острых углов, которые не дали бы возможность подписать новое коалиционное соглашение. “Что касается названия, то оно уже определено - коалиция национального единства, в соответствии с Универсалом. Содержание нового коалиционного соглашения будет четко определяться за теми же основными приоритетами самого Универсала”, - сообщил Р.ЗВАРИЧ.

Переговоры ведутся на четырехстороннем уровне: коммунисты, социалисты, “Наша Украина” и Партия регионов. Однако главные игроки – это “Наша Украина” и Партия регионов, отметил Р.ЗВАРИЧ.

Относительно сроков подписания соглашения он назвал начало будущей недели. “Если все будет идти как запланировано сейчас, мы могли бы уже выйти на предыдущее согласование самого проекта соглашения, на это требуется решение четырех отдельных субъектов. И подписание могло бы состояться в понедельник или во вторник, возможно таки во вторник”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

На вопрос относительно наличия препятствий для подписания соглашения, министр-“нашоукраинец” ответил, что в идеологическом плане он не видит серьезных разногласий, поскольку в переговорах с Партией регионов “Наша Украина” нашла понимание. А относительно лидера “регионалов” Виктора ЯНУКОВИЧА, то Р.ЗВАРИЧ охарактеризовал его как проевропейского политика. “Он для меня открыл много позиций. Я вижу его, как такого, кто хочет выполнить конкретную программу”, - объяснил Р.ЗВАРИЧ.