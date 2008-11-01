Ющенко: социальные выплаты стали вызовом для стабильности гривни

Социальные выплаты правительства стали вызовом для стабильности гривни, заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в специальном выпуске программы «Свобода на Интере».

Президент отметил, что нельзя развивать национальную экономику без финансовой стабильности в стране, когда в государстве нет контроля за инфляцией и курсом национальной валюты. В.ЮЩЕНКО призвал называть гривну с уважением на „вы” и соответственно с ней относиться. Президент отметил, что власть обязана обеспечить такую политику: „Власть имеет заповедь номер один выполнить - удержать контроль над ценами”.

Глава государства показал график, в котором демонстрируется прямая зависимость объемов расходов правительства с объемами розничной инфляции. „Этим я хочу сказать: пока в государстве не появится правительство, которое будет держать сбалансированными государственные финансы, – никакой контроль над ценами не состоится”, - сказал он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что необходимо увеличивать социальные выплаты, лишь имея на это бюджетные резервы: „Я здесь слышал, что два или три политика здесь заговорили о зарплате – что, да я же хотел дать, я хотел дать. А у вас оно есть, чтобы вы давали?”, - заметил глава государства.

Он рассказал, что в этом году правительство увеличило социальные выплаты, в том числе заработные платы, более чем на 40%, что привело, в свою очередь, к увеличению темпов инфляции. В то же время, он заметил, что из-за инфляции на сегодняшний день в Украине самая низкая реальна зарплата за последние восемь лет.

„Так вот, уважаемые, те, кто хотят выдавать, – вы имеете право выдавать только то, что у вас есть. Если в бюджете нет ресурса, нам нужны руки отбить тем политикам, которые на популизме хотят строить какие-то блага”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что именно необоснованное повышение социальных выплат привело к увеличению темпов инфляции. „Мы наступаем на те же грабли, на которые в 93 году наступали... - где политики хотят говорить сладкие вещи, потому что они думают о следующих выборах. И каждый надувает щеки и говорит: но я знаю, как с этим справиться. Необходимо принимать свои обязательства исключительно в возможностях, которые есть у государства”, - отметил В.ЮЩЕНКО.