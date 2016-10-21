В "Народном фронте" рассказали, при каких условиях проголосуют за выборы на Донбассе

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил депутат Рады от "Народного фронта" Леонид Емец, передает ТСН.

"Мы остаемся на своей позиции последовательно, и эта позиция очень четкая: никаких выборов на Донбассе, никакого голосования за закон о выборах на Донбассе, пока не будут выполнены пункты Минских соглашений. То есть, вывод российских войск, остановка обстрелов", - сказал он.

Читайте такжеПорошенко подвел итоги переговоров "нормандской четверки" в Берлине (полный текст брифинга, видео)

Депутат отметил, что во фракции "Народного фронта" пока не могут определить свое отношение к договоренностям "нормандской четверки" в Берлине.

Леонид Емец говорит, что сейчас в связи с этими договоренностями возникают множество вопросов и депутаты хотят встретиться с президентом или его представителем, чтобы получить на них ответы.

"Дорожная карта: она будет поэтапная (прекращения обстрелов, вывода войск, а потом выборы) или это будет, как сказала госпожа Меркель, два параллельных процесса? Это же две большие разницы", - сказал нардеп.

Читайте такжеОлланд заявляет о многих трудностях в вопросе разведения военных сил на Донбассе

Как сообщал УНИАН, 19 октября лидеры стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) утвердили немецкие и французские предложения относительно основы "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

"Украинское предложение была сначала поддержано нашими немецкими и французскими партнерами и на сегодняшний день немецкие и французские предложения относительно основы "дорожной карты" были утверждены "нормандским форматом", - заявил Порошенко на пресс-конференции по результатам переговоров.