Курс гривни: взлет–посадка?

На 31 октября Национальный банк сохранил вчерашний официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на уровне 5,76 грн. за доллар. Помимо сохраненного курса доллара украинцев сегодня ожидает и заявление Президента. По словам председателя Совета НБУ Петр Порошенко, оно будет касаться ситуации в финансовом секторе.

Что касается наличного рынка, то начальник отдела по управлению активами ООО КУА "Велес Менеджмент" Владимир Суханов прогнозирует, что сегодня продолжится вчерашняя ситуация: обменники или будут закрыты, или в них не будет гривни.

Говоря о перспективах на ближайшее время, эксперт отметил, что в преддверии поступления транша от МФВ (а в том, что первый транш кредит будет дан, уже нет сомнений) и перехода коммерческими банками с ноября на новый порядок покупки валюты для клиентов, курс наличного доллара в обменниках в ближайшие две недели снизится до уровня 5,9–6,1 грн. за доллар. Возможно, в какие-то дни даже до уровня 5,5–5,6 грн. Затем национальная валюта будет сдавать позиции, и ее средний курс до Нового года составит 6,3 грн., как и было согласовано с банками на совещании у Ющенко. «В 2009 году девальвация гривни продолжится. Думаю, курс будет на уровне 7,5–8,0 грн. за доллар», – добавил эксперт.

Вчера Порошенко заявил, что до конца года доллар будет стоить не более 6 гривен. Вспомним, что аналогичное заявление сделал накануне в среду и раскритикованный всеми глава Нацбанка Владимир Стельмах. Эксперты, как видим, прогнозируют оптимальный курс доллара до конца года на уровне 6,30/6,60 грн. «По наличному курсу – это плюс-минус 10 коп.», – считает руководитель информационно-аналитического центра «Форекс-клуб» Николай Ивченко.

Говоря о макроситуации на финансовом рынке, отметим, что Национальный банк разработал ряд мер для укрощения стремительного падения за последние дни курса гривни. Этот комплекс действий был вчера утвержден на совместном заседании Президента, представителей Нацбанка и ведущих банкиров.

Беспрецедентное удешевление гривни не могло долго продолжаться, и, как в любом экономическом цикле, должна быть коррекция, подчеркнул Суханов, тем более что резкое недовольство валютной политикой НБУ начали высказывать БЮТ, НУ–НС и сам Президент. В то же время Порошенко исключил какие-либо кадровые изменения в НБУ.

Накануне заседания в Нацбанку на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 6,3350/6,4250 грн., к 11:00 цены выросли до 6,5000/6,6250 грн., к закрытию ценовые уровни достигли максимума – 7,0500/7,2000 грн. за 1 долл.

30 октября НБУ вышел на межбанк и удовлетворил весь спрос на иностранную валюту, чего не происходило с начала октября. Нацбанк объявил курс продажи доллара по цене 6,05 грн., как результат – к 15.00 на наличном рынке курс доллара упал до 6,0–6,3 грн.

Если бы вчера Нацбанк не вышел на межбанк, то доллар мог бы вырасти до 8 грн. Это НБУ тоже невыгодно, поскольку такой рост курса американской валюты влечет за собой проблемы в промышленности, считает Ивченко.

По мнению аналитиков, НБУ вышел на межбанк с неограниченным предложением потому, что рассчитывает на кредит МВФ. Сейчас он торгует валютой из своих ресурсов. А при наличии кредита от МВФ, часть этих средств пойдет на продажу, но с существенными ограничениями. Эти средства могут быть использованы только для закупки товаров критического импорта. Хотя, с другой стороны, деньги не пахнут.Одним из требованием МВФ является то, что украинская валюта должна перейти к свободному курсообразованию. Но при этом колебания курса должны быть более-менее плавными.

Нацбанку предстоит еще одно важнейшее дело – привести к единому показателю три курса валют – наличный, официальный и межбанковский. НБУ должен подтянуть официальный курс к межбанковскому до их полного уравнивания, как это наблюдается во всем мире.

Оксана Павловская