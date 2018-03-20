Луценко замахнулся на электорат Тимошенко?

Уже давно не секрет новый политический проющенковский проект под условным названием „Українська правиця” (Владимир Стретович озвучил другой вариант названия – „Гражданский вибор”). О нем пекутся сейчас и Петр Ющенко, и Юрий Ехануров, и Иван Васюник, и Николай Катеринчук (какой вроде бы объездил чуть ли не все региональные организации НСНУ, потихоньку объясняя руководителям, что скоро будет новый „чистый” проект, без „любих друзів”). А во главе списка новой „своей” правой силы Президент, согласно упорным слухам, желает видеть министра внутренних дел, бывшего полевого командира Майдана и акции „Україна без Кучмы” Юрия Луценко.

Между тем, из окружения самого Юрия Луценко поступает информация о том, что министр обдумывает собственные масштабные политические планы. Аналитики Юрия Виталиевича подготовили ему документ, в котором замысловатым аналитическим языком повествуется об „усталости и разочаровании” правого, национал-ориентированного электората и доказывается, что узко позиционироваться в правой части политического спектра харизматику Луценко не следует. Лучше ему создавать не ограниченный какими-либо политическими стереотипами блок собственного имени, построенный на более привычных для Луценко популистских лозунгах в духе „Бандитов – в тюрьмы! Донов – в Донецк! Юлю – к Паше!” А „правица” должна войти в именной блок Луца одной из составляющих. Или же отправляться куда подальше. Поскольку другого мощного харизмата-популиста, который бы возглавил отдельную „правицу”, у Ющенко просто нет. Сколько бы не заглядывался на себя в зеркальце Николай Катеринчук.

В штабе Луценко рассчитали, что на должности министра он в лучшем случае задержится до нового года. Для многих руководителей Партии регионов он стал чем-то вроде красной тряпки для злых быков после „масок-шоу” с БТРами, отсидками за решеткой и чаепитиями. И отстранение Луценко для них – дело принципа. Если не „понятий”. Потому и хорошо бы в новом 2007 году ему стартовать в политическом смысле. В связи с этим якобы уже идут переговоры о покупке недорого одной из карликовых полумертвых партий, которая станет элементом будущего именного блока.

А брат Юрия Луценко Сергей тем временем, как утверждают источники в окружении министра, мотается по регионам, создавая областные ячейки еще одной блокообразующей силы – общественной организации „Антикриминальний выбор”. Не обходится и без раблезианских перехлестов – в нескольких областях в ряды общественной организации со столь характерным названием якобы позагоняли десятки офицеров милиции. Неужели они только после многих лет службы в МВД сделали свой выбор?

Параллельно создается информационно-аналитический центр на основе редакции одной из газет, призванной стать своего рода ядром будущего избирательного штаба блока. В финансовом и организационном плане создание структур блока курирует вроде бы приближенный к Луценко журналист Дмитрий Степанов, который любит представляться бывшим офицером разведки. Он курировал раньше медиа-проекты „Грани +” и „Укринформбюро”. После назначения Луценко на должность министра Степанов едва не стал начальником ГАИ. Но тут уже стали на уши его коллеги-журналисты. Должность пролетела мимо Степанова.

Неизвестно, к какой мере информирован о наполеоновских планах Юрия Луценко сам Виктор Ющенко и его ближайшее окружение. И какой может быть реакция Виктора Андреевича.

Зато точно известно, что штаб БЮТ полностью в курсе того, что готовится. И сама Юлия Тимошенко очень серьезно оценивает угрозу со стороны Луценко, поскольку электорат двух талантливых ораторов и пиарщиков популистиского толка в значительной мере пересекается. Чуть ли не на 70%. Пока Юля была единственной в своем роде, она собирала к себе маргинализированный протестный электорат чуть ли не полностью. Но ситуация может измениться. Насколько известно автору, аналитики БЮТ уже разработали специальный план дискредитации Юрия Луценко, чтобы зарубить его проект „на корню”.

Ведь под угрозой оказывается взлелеянная в мечтах Юлией Тимошенко двухпартийная система политического строя Украины, которая бы гарантировала ей одну из ведущих ролей в украинской политике на много лет.

Что-то подсказывает автору, что не в восторге от планов Луценко будут и „регионалы”. А это обещает напряженную политическую интригу – и темы для будущих публикаций.

Петр Осадчий, специально для УНИАН