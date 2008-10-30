Ющенко требует от НБУ насытить рынок наличной валютой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Национального банка Украины стабилизировать курсовую ситуацию и публично сделать прогнозы ее развития.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он заявил во время совещания по вопросам преодоления финансового кризиса и стабилизации курса гривни.

В совещании приняли участие глава Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО, первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК и заместитель главы Секретариата Андрей ГОНЧАРУК, председатели правлений крупнейших коммерческих банков.

Как говорится в сообщении, причиной проведения встречи в таком формате является то, что НБУ до сих пор не продемонстрировал активных взвешенных шагов в кризисной финансовой ситуации, хотя решение СНБО, в котором определен отдельный пункт по поводу действий Национального банка на валютном рынке, было принято неделю назад.

Решение содержит положение о прозрачности выхода с интервенциями и обеспечении сдерживания курса в пределах валютного коридора, установленного Основными принципами денежно-кредитной политики. Из-за фактического игнорирования этого решения нарастают панические настроения и падает доверие к банкам, привлеченные интервенции НБУ ставят в неравные условия профессиональных участников рынка, следовательно, золотовалютные резервы тратятся неэффективно и в результате такой позиции НБУ курс национальной валюты девальвируется на 5% ежедневно. Президент настаивает на том, что при таких обстоятельствах необходимо насытить рынок наличной валютой, чтобы преодолеть тенденцию к ее сверхактивной скупке. Глава государства требует от НБУ стабилизировать курсовую ситуацию и публично сделать прогнозы ее развития.

«Стабилизация всегда начиналась со стабилизации на финансовом рынке. Стабилизировать цены и деньги - это задание номер один. На этой базе отстраивается все - и металлургия, и химия. Возобновить доверие людей к гривне, к банковской системе - это вопрос номер один», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он призвал разработать единый план действий, который предусматривал бы конкретный инструментарий защиты интересов в первую очередь вкладчиков банков - физических лиц.

При этом Президент сделал особенный акцент на том, что психологический фактор доверия со стороны людей является ключевым для эффективности антикризисных шагов в банковской системе.

Глава государства призвал коммерческие банки к солидарной позиции с НБУ. Он предложил таким банкам совместно объяснить свою позицию.

«Не исключаю того, что банковская система, коммерческая банковская система, должна сделать отдельный меморандум, обратиться к своему главному клиенту - вкладчику, и дать четкую иллюстрацию своего поведения, как мы будем защищать его интересы», - сказал Президент, добавив, что остается оптимистом по поводу возможностей преодоления этой ситуации.

Отдельно В.ЮЩЕНКО призвал коммерческие банки к честным действиям на рынке.

«Нет фатальных обстоятельств, которые бы сегодня позволяли гулять на рынке, в частности, валютному рынку, таким курсовым ситуациям. Все операции, которые проводятся на валютном рынке, должны исходить исключительно из действующих норм. Я обращаюсь ко всем вам прекратить какого-либо рода спекулятивные операции», - отметил Президент.