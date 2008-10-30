Тимошенко выиграла первую партию, но игра еще не закончена?

Провал голосования относительно выделения средств на выборы не означает отказ от их проведения. Такое мнение высказали политологи и политики в переданном УНИАН эксперт-опросе «Центра исследований политических ценностей».

Центр обратился к политическим экспертам и политикам с вопросом: «Означает ли провал законопроекта по финансированию выборов отказ от идеи их проведения?»

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО, отвечая на вопрос, высказал мнение, что пока точка в этой теме не поставлена. По его словам, это связано с тем, что так или иначе у Президента и дальше остается возможность “играть на проблеме роспуска Верховной Рады”.

“Нет коалиции – есть возможность роспуска Рады. Как решить вопрос финансирования выборов? Я думаю, что над этим будет думать не только Президент, но и Партия регионов, которая сейчас больше всех заинтересована в проведении досрочных выборов. Это лишь завершение первой партии. Игра еще не окончена”, - заметил В.ФЕСЕНКО.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО не считает, что нерезультативное голосование относительно выделения денег на выборы - это провал идеи перевыборов. По его словам, есть и другие варианты финансирования избирательной кампании. “Но это говорит о том, что часть политиков, которые являются попутчиками ЮЩЕНКО (Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО), боятся, что они не угодят в будущие списки. Они боятся, что выборы плохо закончатся для них”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

“По большому счету, это победа Юлии ТИМОШЕНКО, которая единственная публично оказывала сопротивление выборам. Говорить о чьем-то поражении тяжело, потому что я не могу понять Партию регионов, которая очень хотела этих выборов, и она действительно много выигрывает от этих выборов. Но я понимаю депутатов из «Нашей Украины», которые подозревают, что процентов на 70 они не окажутся в следующем предвыборном списке. Объективно этот раунд выиграла ТИМОШЕНКО”, - сказал он.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что провал голосования свидетельствует о том, что в декабре выборы уже не состоятся. “Об этом можно говорить уверенно. А относительно будущего, возможность проведения выборов в январе или даже весной выглядит не такой уже и вероятной. Прогнозы уже не такие однозначные, как это было неделю-две назад”, - отмечает политолог. По его словам, ситуация чрезвычайно динамично изменяется. “И если будет потерян контроль над финансовым рынком в Украине и над промышленностью, и мы будем иметь как снежный ком растущее ухудшение экономической и социальной ситуации, не исключено, что остро появится вопрос о смене правительства, возможно, в начале весны, или даже еще зимой”, - считает политолог.

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики НАУКМА Алексей ГАРАНЬ высказал мнение, что это не окончательная попытка провести финансирование выборов. “Будет попытка еще раз провести это голосование. Но в этом случае БЮТ получает неплохие пропагандистские козыри, поскольку может сказать, что за проведение выборов выступает Партия регионов, часть «Нашей Украины» и Блок Литвина. Вот вам прообраз будущей коалиции в будущем парламенте. Думаю, что борьба вокруг вопроса будет продолжаться”, - отметил политолог.

Председатель Центра исследований политических ценностей «АКСИА», народный депутат от НУНС Олесь ДОНИЙ считает, что В.ЮЩЕНКО получил неожиданный результат, когда Верховная Рада не проголосовала за выделение средств на выборы. Пропрезидентские силы не досчитались ожидаемых голосов. По его словам, во фракции НУ-НС к пропрезидентской части эксперты относили 42 депутатов, вместе с тем, проголосовали лишь 35. В двух «союзнических» фракциях – Партии регионов и Блоке Литвина также не состоялось консолидированное голосование: в Партии регионов не проголосовали 6 депутатов, а среди «литвиновцев» - 3. “Это может означать, что началась переориентация на более перспективного кандидата в президенты – Ю.ТИМОШЕНКО. Именно поэтому В.ЮЩЕНКО не может так просто отказаться от идеи досрочных выборов. В таком случае дрейф политиков к Ю.ТИМОШЕНКО усилится. Поэтому очевидно, что эпопея с досрочными выборами еще не завершена”, - говорит депутат.