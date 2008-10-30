Ющенко и Тимошенко завтра сойдутся в прямом эфире?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО могут завтра встретиться в прямом эфире телеканала “Интер”.

В частности, как сообщает «Телекритика» со ссылкой на собственные источники, 31 октября на телеканале «Интер» выйдет спецвыпуск программы «Свобода на Интере», участвовать в которой приглашены первые лица государства.

Издание отмечает, что на телеканале пока не сообщают деталей формата программы, обещая сделать это в ближайшее время, и не комментируют состав приглашенных участников.

По информации собственных источников “Телекритики”, темой обсуждения будет финансовая и политическая ситуация в стране.

В то же время издание информирует, что в пресс-службе Президента Украины сообщили, что В.ЮЩЕНКО получил приглашение и дал свое согласие на участие в проекте.

По словам пресс-секретаря Ю.ТИМОШЕНКО Марины СОРОКИ, премьер получила приглашение на программу. Говоря о решении Ю.ТИМОШЕНКО принять участие в программе, пресс-секретарь ответила: «Принципиальных возражений нет».

Пресс-секретарь лидера Партии Регионов Виктора ЯНУКОВИЧА Денис ИВАНЕСКО не подтвердил и не опроверг факта получения приглашения, однако отметил, что сейчас лидер Партии регионов болеет, и это может повлиять на его решение об участии в передаче. По информации источников «ТК» в Партии регионов, из-за простуды В.ЯНУКОВИЧ склонен отказаться от участия в программе.