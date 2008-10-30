НУ-НС начинает потихоньку «отменять» принятый вчера антикризисный пакет

«Мы внесли поправку, которая отменяет пункт 9 второй части антикризисного законопроекта, в нем предусматривается приостановить на два года повышение минимальной зарплаты до прожиточного минимума». Об этом Официальному сайту партии Наша Украина сообщила депутат от НУ-НС Ксения Ляпина.

Она убеждена, что «в условиях финансового кризиса ни одна страна в мире не решает проблемы за счет ограничения социальных стандартов. Напротив - страны принимают меры, чтобы увеличить потребительский спрос».

«В нашей стране сложилась специфическая ситуация, - заметила народный депутат, - потребительский спрос у нас, к сожалению, лишь увеличивает долю импорта».

«Причина, - считает Ляпина, - в том, что на протяжении многих лет в Украине не проводились регуляторные реформы, потому отечественный бизнес не может удовлетворять существующий спрос, который удовлетворяется ввозом товаров из-за границы».

Как сообщал УНИАН, вчера Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный Виктором Ющенко пакет антикризисных мер.

А введение моратория на два года на повышение минимальной зарплаты до прожиточного минимума является одним из условий предоставления Украине 16,5-миллиардного кредита МВФ.