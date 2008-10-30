Регионалы отменили съезд, где должен был родиться избирательный список

Партия регионов не будет проводить свой съезд 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила народный депутат Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов) сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Мы не будем проводить этот съезд, потому что не назначена дата выборов и вообще не известно – будут эти выборы или не будут. И нас это мало интересует», - сказала А.ГЕРМАН.

Народный депутат подчеркнула, что в данной ситуации нецелесообразно проводить партийный съезд.

Как сообщал УНИАН, после издания указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Верховную Раду на 14 декабря Партия регионов заявила о намерении провести 31 октября съезд для формирования избирательного списка.