В БЮТ думают, что уже поставили крест на выборах

У сторонников внеочередных выборов нет перспективы принять решение о финансировании выборов на этой сессии парламента.

Об этом в интервью УНИАН заявил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, комментируя заявление народного депутата от НУ-НС Ксении ЛЯПИНОЙ о том, что фракция “Наша Украина – Народная самооборона” настаивает на включении вопроса о финансировании внеочередных выборов в законопроект о первоочередных мерах для предотвращения негативных последствий финансового кризиса.

А.КОЖЕМЯКИН напомнил, что вчера этот вопрос ставился на голосование, но не набрал необходимого количества голосов, поэтому фракция НУ-НС имеет право внести его на рассмотрение парламента повторно, не ранее, чем на следующей сессии Верховной Рады, которая начинается в феврале.

Следовательно, убежден депутат, включить в антикризисный законопроект позицию о финансировании досрочных выборов невозможно, поскольку для этого «нет юридической основы».

«Насколько мне известно, эта поправка в законопроект не вошла для рассмотрения во втором чтении, поскольку профильные комитеты ее не поддержали», – добавил А.КОЖЕМЯКИН, уточнив, что во время второго чтения поправки к законопроекту «с голоса» не принимаются, поскольку каждая поправка рассматривается в комитете.

Он также в очередной раз выразил уверенность, что внеочередных выборов в парламент не будет.