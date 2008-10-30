Яценюк отчитал депутатов: чтобы это было в последний раз!

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призвал народных депутатов не допускать физического противостояния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на сессии парламента.

«Ну, нельзя допускать никакого физического противостояния!» – сказал спикер, комментируя вчерашнюю стычку представителей БЮТ и НУ-НС в сессионном зале.

А.ЯЦЕНЮК рассказал, что вчера он смотрел «все новостийные блоки» как украинских, так и российских телеканалов, где речь шла об упомянутых событиях в ВР.

«У нас никогда не было этих вещей на протяжении года, несмотря на очень сложные ситуации, которые были в стенах парламента», – подчеркнул спикер.

«Чтобы это было в первый и последний раз», – добавил он, обращаясь к депутатам.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Верховной Раде произошла стычка между народными депутатами от НУ-НС и БЮТ.

Все началось с того, что народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО заявил, что в сессионном зале происходит голосование карточками членов фракции НУ-НС, которые отсутствуют в сессионном зале, в частности, карточкой Оксаны БИЛОЗИР.

Он добавил, что также происходит голосование дубликатом карточки депутата от БЮТ Игоря РЫБАКОВА.

После этого представители фракции БЮТ подошли к местам, которые в сессионном зале занимают члены фракции НУ-НС, и стали вытаскивать карточки из системы для голосования "Рада" на тех местах, где отсутствовали народные депутаты.

При этом возникла стычка между депутатом от НУ-НС Андреем ПАРУБИЕМ и одним из депутатов от БЮТ.