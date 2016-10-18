Визовый скандал в Борисполе: консульство МИД будет работать в аэропорту круглосуточно

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Указанный шаг призван, в частности, улучшить условия оформления украинских виз гражданам стран, для которых... введен оформления в пункте пропуска через государственную границу виз для въезда в Украину на срок до 15 дней с целью туризма», - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что такой круглосуточный режим выдачи виз действует для граждан Австралии, Антигуа и Барбуды, Содружества Багамских островов, Барбадоса, Республики Маврикий, Новой Зеландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Палау, Республики Эль Сальвадор, Республики Сейшельские Острова, Федерации Сент-Китс и Невис, Республики Тринидад и Тобаго.

Напомним, ранее в своем блоге экономист Марьян Заблоцкий описал ситуацию, как иностранцы вынуждены ждать в аэропорту начала работы консульского отдела до 9:00, если их рейс прибыл уже после 19:00.

На это отреагировал премьер-министр Владимир Гройсман, который в своем Facebook назвал такой порядок вещей позорным.

«Ситуация, которая описана в блоге Украинской правды, действительно позорная. Хочу извиниться перед теми гостями Украины, которые сталкиваются с несовершенством наших чиновников», - написал Гройсман и пообещал ускорить выполнение распоряжения главы МИД относительно круглосуточной работы консульств и в других аэропортах.

Кроме этого, премьер заявил, что для полного решения проблемы необходимы электронные визы.