Тимошенко готовится хлопнуть дверью и уже подложила свинью преемнику?

Лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН считает непопулярными меры, предусмотренные меморандумом между Украиной и Международным валютным фондом. Также, по его данным, в документе есть положение, что реализовывать предусмотренные меморандумом антикризисные меры будет не правительство Юлии ТИМОШЕНКО, а ... новое правительство. Причем произойти это должно в конце текущего – вначале следующего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Народной партии, об этом В.Литвин сказал на пресс-конференции в Ужгороде.

«Если серьезно ставить вопрос о противодействии финансовому кризису, то, очевидно, нужно забыть о парламентских выборах. А если все же объявлять выборы, то никто не будет воплощать антикризисные меры, поскольку вся исполнительная власть будет принимать участие в парламентской кампании. Зачем эта политическая игра?», – вопросил В.Литвин.

По словам главы Народной партии, власть должна вести честный диалог с обществом, а не скрывать от него то, на каких условиях МВФ собирается выдавать кредит Украине. По мнению В.Литвина, она боится это делать, поскольку, если ознакомиться с текстом документа, становится понятно, что МВФ ставит украинскую экономику под свой контроль. «В меморандуме есть позиции, которые вызовут массовые недовольство людей. Они касаются замораживания на два года приближения прожиточного минимума к минимальной заработной плате, замораживание роста пенсий, резкое повышение стоимости коммунальных услуг и безжалостное выбивание из людей задолженностей по ним. Я уже не говорю о жестких мерах по банковской системе и все такое», – отметил В.Литвин.

В то же время В.Литвин заявил, что в упомянутом меморандуме содержится тезис о том, что антикризисные меры рассчитаны на период до конца этого года и начало следующего, а реализовывать их будет новое правительство. «У меня возникает вопрос по этому поводу: когда премьер-министр и министр финансов подписывали настоящий документ, они, очевидно, соглашались с тем, что будут досрочные выборы. Или подписывали исключительно для МВФ», – заметил В.Литвин.

По информации первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА, ни один меморандум между украинским правительством и МВФ не подписывался. Он объяснил, что сегодня меморандумом называют обращение правительства к МВФ с просьбой оказать помощь.