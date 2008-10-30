Безвизовый режим с ЕС без Шенгена? Это возможно

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО говорит, что Украина может получить безвизовый режим от ЕС без присоединения к Шенгенскому соглашению.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил украинским журналистам.

“Да, это возможно”, - сказал он.

“Мы поставили себе за цель через 4 года перейти к тому, что мы, собственно, дали европейцам. Мы им дали три года тому назад право без виз въезжать в Украину. В дипломатии, как и везде в жизни есть принцип взаимности. Мы предоставили возможность вам, дайте возможность нам”, - добавил министр.

Он отметил, что если Украина начнет работать шаг за шагом, то сможет достичь этой цели.

“Это тяжело, это нужно сделать демаркацию всех границ, нужно одобрить соответствующие законы, нужно сделать много чего, в системе биометрии и так далее. А с другой стороны, это достаточно большой период времени. 4 года - это можно горы передвинуть, если только этим реально заняться”, - отметил В.ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина и ЕС начали консультации о введении безвизового режима. Решение о начале консультаций было одобрено на саммите ЕС-Украина, 9 сентября этого года в Париже.

Справка УНИАН. Шенгенское соглашение - это международный договор, который ликвидирует контроль на внутренних границах стран Европейского Союза. Свобода передвижения касается граждан стран - членов ЕС и всех лиц, которые пересекают внутренние границы на территории, где действует настоящий договор. В состав стран - участниц Шенгенского договора сейчас входит 22 страны-члена ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Венгрия, Латвия, Литва, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Словакия, Словения. К Шенгенской зоне также принадлежат Исландия и Норвегия.