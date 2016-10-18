Порошенко впервые прибыл в Норвегию с официальным визитом

Об этом говорится в сообщении Администрации президента на странице в Facebook.

Отмечается, что программой визита предусмотрены встречи Порошенко с премьер-министром Норвегии, президентом Стортинга (парламента), а также аудиенция президента Украины у Короля Норвегии.

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Также, при участии президента Украины и премьер-министра Норвегии состоится украинско-норвежский бизнес-форум.

"Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Норвегией", - отметили в АП.