Порошенко впервые прибыл в Норвегию с официальным визитом
02:02, 18 октября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко впервые прибыл в Норвегию с официальным визитом.
Порошенко прибыл в Норвегию / facebook.com/president.gov.ua
Об этом говорится в сообщении Администрации президента на странице в Facebook.
Отмечается, что программой визита предусмотрены встречи Порошенко с премьер-министром Норвегии, президентом Стортинга (парламента), а также аудиенция президента Украины у Короля Норвегии.
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Также, при участии президента Украины и премьер-министра Норвегии состоится украинско-норвежский бизнес-форум.
"Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Норвегией", - отметили в АП.
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