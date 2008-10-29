Наша Украина требует переголосовать за проект о финансировании выборов

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО требует, чтобы Верховная Рада вернулась к голосованию за законопроект, которым предусмотрено финансирование внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что «из-за хулиганских действий» народных депутатов из фракции БЮТ две карточки депутатов от НУ-НС были изъяты из системы голосования, а одна не сработала.

В ответ на эти упреки лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО отметил, что сегодняшнее голосование за проект закона относительно выделения средств на досрочные выборы показало, что они не ко времени.

«Это братоубийственная война, которая разъединит страну», - отметил он.

По убеждению лидера фракции БЮТ, Верховная Рада уже определилась, и возврата к этому вопросу не может быть.

По словам И.КИРИЛЕНКО, заявления о том, «что что-то не сработало, кто-то к кому-то подбежал, - это все от лукавого, к этому возврата не будет».

Он призвал народных депутатов работать в парламенте.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины не поддержала законопроект «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2008 год» относительно финансирования внеочередных выборов в парламент, который был внесен народным депутатом Ксенией ЛЯПИНОЙ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).

Законопроект поддержали только 222 депутата, в том числе 170 депутатов из Партии регионов, 35 – из фракции НУ-НС и 17 – фракции Блока Литвина. Депутаты фракций БЮТ и КПУ не поддержали этот проект закона.

Документ предусматривал выделение из госбюджета 417,5 млн. грн. на проведение внеочередных выборов в ВР.