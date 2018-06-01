Украинский интерес. Неожиданная победа, Нормандский пасьянс и турецкий гамбит Кремля

Прогнозировать результаты работы сессии ПАСЕ – дело крайне неблагодарное, поскольку картинка в собрании парламентариев всей Европы постоянно меняется. Напомню, что накануне победоносной для Украины сессии наша делегация не исключала для себя демарша в случае, если коллеги по ПАСЕ признают полномочия российской делегации. О серьезности намерений в этом вопросе свидетельствует призыв президента ПАСЕ Педро Аграмунта к делегатам обеспечить возвращение российских представителей. Однако этого не произошло, более того - ситуация развернулась в противоположную сторону.

ПАСЕ приняла две резолюции, содержание которых не имеет прямого действия, но может способствовать укреплению позиций Украины в дипломатическом диалоге. Она возложила на Россию ответственность за ситуацию с правами человека в Крыму и неконтролируемой украинской властью части Донбасса, дав понять, что сепаратистские республики контролируется Кремлем. Прозвучал призыв вывести российские войска и был констатирован факт невозможности проведения выборов в ОРДЛО в ближайшее время. Истинность последнего утверждения был вынужден признать и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, до последнего времени отстаивавший необходимость их скорейшего проведения.

Эта победа, обеспеченная слаженными действиями украинских дипломатов и парламентариев, является важным тактическим успехом, но не дает повода почивать на лаврах. Крайне сомнительно, что Россия отступится от собственного видения разрешения конфликта на Донбассе, куда вероятнее, что Кремль попытается навязать собственный сценарий.

Об этом свидетельствует и показательное обострение отношений внутри Нормандской четверки. Приглашение Ангелы Меркель встретиться зависло в воздухе, поскольку согласованной повестки переговоров не сформировано. Стремительно ухудшились отношения между Францией и Россией после торпедирования Кремлем французского проекта резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Путин был вынужден отменить визит в Париж, а обсуждение ситуации на Донбассе для России стало лишь одним из направлений ее масштабного противостояния с Западом. Прошедшую в 70 городах 30 стран акцию солидарности с Украиной «Остановить войну Путина» в Кремле по понятным причинам постараются не заметить, но тональность заявлений официальных лиц Запада в отношении России становится все жестче.

Для Украины на повестке дня в отношениях с ЕС остается важным процесс получения безвизового режима. В октябре Европарламент не будет рассматривать этот вопрос, и даже новый представитель Европейской Комиссии в Украине Хьюг Мингарелли затрудняется ответить на вопрос, будет ли принято позитивное решение до запланированного на 24 ноября саммита Украина – ЕС. Возможно, во время мини-саммита с евро-руководителями 19 октября Петр Порошенко получит ответы на интересующие его вопросы, хотя не исключено и появление новых проблем в двусторонних отношениях.

Неудивительно, что российская тема наряду с несдержанностью Дональда Трампа становится основной темой финальной стадии избирательной кампании в США. Там до выборов остается всего три недели, и кандидаты выкладываются на полную. Стремление перекричать Хиллари Клинтон зачастую играет против кандидата от республиканцев. В Штатах, похоже, еще не в полной мере осознали масштаб попытки российских хакеров вмешаться в ход избирательной кампании, но внимание к Кремлю и его действиям будет стабильно высоким, независимо от исхода президентских выборов.

Россия тем временем пытается использовать поставки природного газа в качестве фактора политического давления. Подписание договоренностей о сооружении газопровода «Турецкий поток», освященных присутствием Владимира Путина и Реджепа Эрдогана (два схожих по манере правления президента снова демонстрируют дружеские чувства) направлено на уменьшение объемов транзита «голубого золота» по украинской территории. «Газпром» отказался от баек о ненадежности украинской ГТС, предпочитая идти на финансовые потери ради политической целесообразности. В этом случае несколько странной выглядит позиция Анкары, не упускающей возможности заверить Киев в своей дружбе.